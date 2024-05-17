В Киеве возле Десятинной церкви демонтировали незаконный храм-МАФ Московского патриархата

В Киеве в ночь на 17 мая демонтировали здание, которое вопреки законодательству самочинно возвело религиозное общество УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра .

Незаконный храм-МАФ УПЦ МП в Киеве снесли

По документам церковь Московского патриархата проходила как три киоска по 20 кв. м, откуда и появилось название «храм-МАФ».

Об этом сообщает "Медиацентр Украина".

Как отмечается, строительство сооружения произошло с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики.

Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам, — прокомментировала директор Сокровищницы Национального музея истории Украины Наталья Панченко. Поделиться

Украинцы собрали более 700 тыс грн на демонтаж "храма-МАФа"

Согласно решению Хозяйственного суда Киева от 15 февраля 2023 года, религиозная община УПЦ МП была обязана самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. За неисполнение решения суда на нарушителя неоднократно налагались штрафы, не выплаченные.

Для проведения работ по демонтажу требовалось специальное оборудование и лицензия, поскольку это работы повышенной опасности. Музей не имел собственных средств на демонтаж и объявил сбор 772 тыс грн. За 16 часов было собрано 870 тыс грн, благодаря 2266 жертвователям. Самые два пожертвования составили по 30 тыс грн, наименьшая — 10 копеек.

Государственная исполнительная служба, ответственная за исполнение решения суда, привлекла подрядчика — строительную компанию Смайл констракшн. Компания получит 772 тыс грн за выполнение работ, но, проявив инициативу, согласилась провести все работы бесплатно. Средства, оставшиеся после уплаты налогов, будут перечислены на ВСУ.

Избыточные средства, собранные в ходе кампании, будут использованы музеем для приобретения материалов для сноса сооружения. Музей отчитается перед общественностью за потраченные средства.