У Києві біля Десятинної церкви демонтували незаконний храм-МАФ Московського патріархату

У Києві в ніч проти 17 травня демонтували будівлю, яку всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Незаконний храм-МАФ УПЦ МП у КИєві знесли

За документами церква Московського патріархату проходила як три кіоски по 20 м кв м, звідки й зʼявилася назва «храм-МАФ».

Про це повідомляє “Медіацентр Україна”.

Як зазначається, зведення споруди відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики.

Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям, – прокоментувала директорка Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко. Поширити

Українці зібрали понад 700 тис грн на демонтаж “храму-МАФу”

Відповідно до рішення Господарського суду Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. За невиконання рішення суду на порушника неодноразово накладалися штрафи, які не були виплачені.

Для проведення робіт із демонтажу було потрібне спеціальне обладнання та ліцензія, оскільки це роботи підвищеної небезпеки. Музей не мав власних коштів на демонтаж і оголосив збір 772 тис грн. За 16 годин було зібрано 870 тис грн, завдяки 2266 жертводавцям. Найбільші дві пожертви склали по 30 тис грн, найменша — 10 копійок.

Державна виконавча служба, відповідальна за виконання рішення суду, залучила підрядника — будівельну компанію Смайл констракшн. Компанія отримає 772 тис грн за виконання робіт, але, проявивши ініціативу, погодилася провести всі роботи безплатно. Кошти, що залишилися після сплати податків, будуть перераховані на ЗСУ.

Надлишкові кошти, зібрані під час кампанії, будуть використані музеєм для придбання матеріалів для знесення споруди. Музей відзвітує перед громадськістю за витрачені кошти.