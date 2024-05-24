У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю — фото та відео

У столиці відкрили пішохідний міст між парком «Наталка» та островом Оболонський, а також рекреаційну зону на острові.

Що відомо про новий міст-хвилю у Києві

Як розповів мер міста Віталій Кличко, конструкції для пішохідного мосту виготовили ще на підприємстві «Азовсталь» у Маріуполі.

Їх завезли в Київ за кілька тижнів до початку повномасштабної російсько-української війни.

Цей пішохідний міст зʼєднує острів Оболонський з набережною та парком "Наталка" (великою рекреаційною зоною столиці).

Міст було зведено за кошти меценатів — українських та іноземних.

Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту, — додав очільник столиці Кличко. Поширити

Варто зазначити, що будівництво обʼєкту розпочали ще у 2021 році. На початку повномасштабної війни з РФ його призупинили, проте вже навесні минулого року — відновили. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

Дякую всім, хто любить Київ і розуміє, що він повинен життєствердно розвиватися, — підсумував Кличко. Поширити

Що варто відвідати у Києві на день міста 26 травня

Дивовижна та цікава столиця України, має досить багато різноманітних місць та фактів, які зацікавлять будь-кого. Деякі з них: