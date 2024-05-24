У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю — фото та відео

У столиці відкрили пішохідний міст між парком «Наталка» та островом Оболонський, а також рекреаційну зону на острові.
Що відомо про новий міст-хвилю у Києві
Як розповів мер міста Віталій Кличко, конструкції для пішохідного мосту виготовили ще на підприємстві «Азовсталь» у Маріуполі.
Їх завезли в Київ за кілька тижнів до початку повномасштабної російсько-української війни.
Цей пішохідний міст зʼєднує острів Оболонський з набережною та парком "Наталка" (великою рекреаційною зоною столиці).
Міст було зведено за кошти меценатів — українських та іноземних.
Варто зазначити, що будівництво обʼєкту розпочали ще у 2021 році. На початку повномасштабної війни з РФ його призупинили, проте вже навесні минулого року — відновили. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
Що варто відвідати у Києві на день міста 26 травня
Дивовижна та цікава столиця України, має досить багато різноманітних місць та фактів, які зацікавлять будь-кого. Деякі з них:
Найдовша вулиця міста — Броварський проспект, довжина його складає цілих чотирнадцять кілометрів;
Найкоротший відрізок вулиці Києва — це Інженерний провулок, що має довжину п'ятдесят метрів;
Найдавніша вулиця столиці — це Володимирська, вона існує вже більше ніж тисячоліття;
Найбільшу ширину має вулиця Хрещатик, щоб перейти на інший бік вулиці потрібно подолати цілих сімдесят п'ять метрів;
Найвищий пам'ятник столиці, що входить в десятку світових лідерів — “Батьківщина-Мати”;
Київський метрополітен один з найстаріших у Європі, “Арсенальна” — найглибша станція;
Дуб Вільгельма Крістера — це найстаріше дерево, його вік близько сімсот років;
Деснянський район Києва — є найбільш заселеною частиною міста;
Найпопулярніший сувенір, що купують у столиці — це всім відомий “Київський торт”, виготовляти його почали у 1956 році;
Найвища будівля міста, яка вважається найвищою в Україні — житловий комплекс на Кловському узвозі, його висота становить сто шістдесят вісім метрів;
“Києво-Печерська Лавра” — заповідна зона міста, яку відвідують щорічно більше мільйона туристів з усіх усюд;
Є в Києві і найдавніший пам'ятник, який був створений ще у 1802 році — пам'ятник “Магдебурзького права”;
Найбільший парк міста — імені Рильського, що налічує сто п'ятдесят гектарів.
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