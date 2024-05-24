У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю — фото та відео
Категорія
Україна
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У Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю — фото та відео

Віталій Кличко
міст

У столиці відкрили пішохідний міст між парком «Наталка» та островом Оболонський, а також рекреаційну зону на острові.

Що відомо про новий міст-хвилю у Києві

Як розповів мер міста Віталій Кличко, конструкції для пішохідного мосту виготовили ще на підприємстві «Азовсталь» у Маріуполі.

Їх завезли в Київ за кілька тижнів до початку повномасштабної російсько-української війни.

Цей пішохідний міст зʼєднує острів Оболонський з набережною та парком "Наталка" (великою рекреаційною зоною столиці).

Міст було зведено за кошти меценатів — українських та іноземних.

Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту, — додав очільник столиці Кличко.

Варто зазначити, що будівництво обʼєкту розпочали ще у 2021 році. На початку повномасштабної війни з РФ його призупинили, проте вже навесні минулого року — відновили. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

Дякую всім, хто любить Київ і розуміє, що він повинен життєствердно розвиватися, — підсумував Кличко.

Що варто відвідати у Києві на день міста 26 травня

Дивовижна та цікава столиця України, має досить багато різноманітних місць та фактів, які зацікавлять будь-кого. Деякі з них:

  • Найдовша вулиця міста — Броварський проспект, довжина його складає цілих чотирнадцять кілометрів;

  • Найкоротший відрізок вулиці Києва — це Інженерний провулок, що має довжину п'ятдесят метрів;

  • Найдавніша вулиця столиці — це Володимирська, вона існує вже більше ніж тисячоліття;

  • Найбільшу ширину має вулиця Хрещатик, щоб перейти на інший бік вулиці потрібно подолати цілих сімдесят п'ять метрів;

  • Найвищий пам'ятник столиці, що входить в десятку світових лідерів — “Батьківщина-Мати”;

  •  Київський метрополітен один з найстаріших у Європі, “Арсенальна” — найглибша станція;

  • Дуб Вільгельма Крістера — це найстаріше дерево, його вік близько сімсот років;

  • Деснянський район Києва — є найбільш заселеною частиною міста;

  • Найпопулярніший сувенір, що купують у столиці — це всім відомий “Київський торт”, виготовляти його почали у 1956 році;

  • Найвища будівля міста, яка вважається найвищою в Україні — житловий комплекс на Кловському узвозі, його висота становить сто шістдесят вісім метрів;

  • “Києво-Печерська Лавра” — заповідна зона міста, яку відвідують щорічно більше мільйона туристів з усіх усюд;

  • Є в Києві і найдавніший пам'ятник, який був створений ще у 1802 році — пам'ятник “Магдебурзького права”;

  • Найбільший парк міста — імені Рильського, що налічує сто п'ятдесят гектарів.

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