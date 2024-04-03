В Киеве заработали Zara, Oysho, Stradivarius и Bershka — видео
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В Киеве заработали Zara, Oysho, Stradivarius и Bershka — видео

В Киеве заработали Zara, Oysho, Stradivarius и Bershka — видео
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Источник:  online.ua

ZARA, Pull&Bear и Bershka и другие магазины открылись в нескольких ТРЦ Киева. В первый же день открытия в очередях выстроились десятки человек.

Как открывались магазины Inditex в Киеве

3 апреля в Киеве открылись ZARA, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear и Bershka. На видео из соцсетей можно увидеть, как десятки людей стоят в очередях в примерочные и кассовые магазины.

Заметим, что ZARA открылись в таких торгово-развлекательных центрах как Dream Town, River Mall, Respublika Park и Lavina Mall.

Открытие Inditex в River Mall (фото — РБК-Украина)

По словам представителей компании, возобновление коммерческой деятельности в Украине будет происходить "постепенно" и будет адаптировано "к потребностям рынка".

По информации западных СМИ, всего планируется открыть 50 из более 80 магазинов в стране. Речь идет о магазинах ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока, непосредственно пострадавших от войны.

Почему Zara прекратила работу в Украине

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор компания перестала доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Inditex также сохраняла свои договоры аренды.

Испанская группа насчитывает около 5700 магазинов в более чем 90 странах мира. Inditex покинула Россию, которая когда-то была вторым по количеству магазинов рынком после Испании, продав примерно половину своих 500 магазинов и закрыв остальные. Однако компания не исключает возможности вернуться в Россию, «если ситуация изменится».

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