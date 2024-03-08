Zara, Oysho, Bershka и Massimo Dutti возвращаются в Украину

В МИД подтвердили возвращение в Украину известных брендов

МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину, – говорится в сообщении. Поделиться

По поручению Президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для возобновления их работы в Украине. Возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других.

Почему Zara прекратила работу в Украине.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор компания перестала доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Inditex также сохраняла свои договоры аренды.