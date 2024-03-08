Zara, Oysho, Bershka и Massimo Dutti возвращаются в Украину
Категория
Экономика
Дата публикации

Zara, Oysho, Bershka и Massimo Dutti возвращаются в Украину

МИД Украины
Zara
Читати українською

Бренды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину.

В МИД подтвердили возвращение в Украину известных брендов

МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину, – говорится в сообщении.

По поручению Президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для возобновления их работы в Украине. Возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других.

Почему Zara прекратила работу в Украине.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор компания перестала доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Inditex также сохраняла свои договоры аренды.

Испанская группа насчитывает около 5700 магазинов в более чем 90 странах мира. Inditex покинула Россию, которая когда-то была вторым по количеству магазинов рынком после Испании, продав примерно половину своих 500 магазинов и закрыв остальные. Однако компания не исключает возможности вернуться в Россию, «если ситуация изменится».

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Владелец Zara и Bershka договорился о выходе с российского рынка - FT
Владелец Zara и Bershka договорился о выходе с российского рынка - FT
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украину могут вернуться бренды IKEA, H&M и Zara – Кулеба
H&M
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Zara вернется в Украину – данные FT
Зара

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?