Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну

Бренди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну.
У МЗС підтвердили повернення в Україну відомих брендів
На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.
Чому Zara припинила роботу в Україні
Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.
Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.
Іспанська група нараховує приблизно 5700 магазинів у більш ніж 90 країнах світу. Inditex покинула Росію, яка колись була другим за кількістю магазинів ринком після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 магазинів і закривши решту. Однак компанія не виключає можливість повернутися до Росії, «якщо ситуація зміниться».
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