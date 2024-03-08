Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну

У МЗС підтвердили повернення в Україну відомих брендів

МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну, - йдеться у повідомленні. Поширити

На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

Чому Zara припинила роботу в Україні

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.