У Києві запрацювали Zara, Oysho, Stradivarius та Bershka — відео

ZARA, Pull&Bear і Bershka та інші магазини відкрилися у кількох ТРЦ Києва. У перший же день відкриття в чергах вишикувалися десятки людей.
Як відкривалися магазини Inditex у Києві
3 квітня у Києві відкрилися ZARA, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear і Bershka. На відео з соцмереж можна побачити, як десятки людей стоять в чергах до примірочних та кас магазинів.
Зауважимо, що ZARA відкрилися у таких торгівельно-розважальних центрах, як Dream Town, River Mall, Respublika Park і Lavina Mall.
За словами представників компанії, відновлення комерційної діяльності в Україні відбуватиметься "поступово" й буде адаптовано "до потреб ринку".
За інформацією західних ЗМІ, всього планується відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні.Мова йде про магазини ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.
34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в частинах півдня та сходу, які безпосередньо постраждали від війни.
Чому Zara припинила роботу в Україні
Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.
Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.
Іспанська група нараховує приблизно 5700 магазинів у більш ніж 90 країнах світу. Inditex покинула Росію, яка колись була другим за кількістю магазинів ринком після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 магазинів і закривши решту. Однак компанія не виключає можливість повернутися до Росії, «якщо ситуація зміниться».
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