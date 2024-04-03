У Києві запрацювали Zara, Oysho, Stradivarius та Bershka — відео

ZARA, Pull&Bear і Bershka та інші магазини відкрилися у кількох ТРЦ Києва. У перший же день відкриття в чергах вишикувалися десятки людей.

Як відкривалися магазини Inditex у Києві

3 квітня у Києві відкрилися ZARA, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear і Bershka. На відео з соцмереж можна побачити, як десятки людей стоять в чергах до примірочних та кас магазинів.

Зауважимо, що ZARA відкрилися у таких торгівельно-розважальних центрах, як Dream Town, River Mall, Respublika Park і Lavina Mall.

Відкриття Inditex у River Mall (фото — РБК-Україна)

За словами представників компанії, відновлення комерційної діяльності в Україні відбуватиметься "поступово" й буде адаптовано "до потреб ринку".

За інформацією західних ЗМІ, всього планується відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні.Мова йде про магазини ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в частинах півдня та сходу, які безпосередньо постраждали від війни.

Чому Zara припинила роботу в Україні

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.