Zara відкриє три свої магазини у Києві. Відома точна дата

В Україні поступово відновлюють роботу онлайн-магазини 20 брендів іспанської компанії Inditex, зокрема Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home. Перші три магазини Zara відкриють 3 квітня у Києві.
Перші три магазини Zara відкриють у Києві 3 квітня
Відновлення роботи Inditex в Україні відбуватиметься поступово — це стосується як фізичних, так і інтернет-магазинів, компанія адаптуватиме свої плани до ринкових потреб країни.
Як зазначають у інформагентстві, Inditex найближчими місяцями може відкрити близько 50 з 84 магазинів в Україні — у найвіддаленіших від фронту містах, переважно в столиці та західних регіонах.
Що стосується онлайн-магазинів, сім брендів Inditex відновлять розподіл замовлень одночасно з відкриттям своїх перших за два роки фізичних магазинів, а умови обслуговування клієнтів незабаром оголосять на онлайн-платформах, зазначають у EFE.
Чому Zara припинила роботу в Україні
Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.
Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.
Іспанська група нараховує приблизно 5700 магазинів у більш ніж 90 країнах світу. Inditex покинула Росію, яка колись була другим за кількістю магазинів ринком після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 магазинів і закривши решту. Однак компанія не виключає можливість повернутися до Росії, «якщо ситуація зміниться».
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