Zara відкриє три свої магазини у Києві. Відома точна дата

В Україні поступово відновлюють роботу онлайн-магазини 20 брендів іспанської компанії Inditex, зокрема Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home. Перші три магазини Zara відкриють 3 квітня у Києві.

Перші три магазини Zara відкриють у Києві 3 квітня

Відновлення роботи Inditex в Україні відбуватиметься поступово — це стосується як фізичних, так і інтернет-магазинів, компанія адаптуватиме свої плани до ринкових потреб країни.

Як зазначають у інформагентстві, Inditex найближчими місяцями може відкрити близько 50 з 84 магазинів в Україні — у найвіддаленіших від фронту містах, переважно в столиці та західних регіонах.

Що стосується онлайн-магазинів, сім брендів Inditex відновлять розподіл замовлень одночасно з відкриттям своїх перших за два роки фізичних магазинів, а умови обслуговування клієнтів незабаром оголосять на онлайн-платформах, зазначають у EFE.

Пріоритетом компанії залишається безпека співробітників і клієнтів. Деяких українських працівників уже відправили на навчання до Польщі, щоб підготувати до повернення на роботу, — наголошують в Inditex. Поширити

Чому Zara припинила роботу в Україні

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.