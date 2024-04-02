Zara откроет три своих магазина в Киеве. Известна точная дата
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Zara откроет три своих магазина в Киеве. Известна точная дата

Zara
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Источник:  EFE

В Украине постепенно возобновляются онлайн-магазины 20 брендов испанской компании Inditex, в частности Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home. Первые три магазина Zara откроют 3 апреля в Киеве.

Первые три магазина Zara откроют в Киеве 3 апреля

Возобновление работы Inditex в Украине будет происходить постепенно — это касается как физических, так и интернет-магазинов, компания будет адаптировать свои планы к рыночным потребностям страны.

Как отмечают в информагентстве, Inditex в ближайшие месяцы может открыть около 50 из 84 магазинов в Украине — в самых отдаленных от фронта городах, преимущественно в столице и западных регионах.

Что касается онлайн магазинов, семь брендов Inditex возобновят распределение заказов одновременно с открытием своих первых за два года физических магазинов, а условия обслуживания клиентов вскоре объявят на онлайн платформах, отмечают в EFE.

Приоритетом компании остается безопасность сотрудников и клиентов. Некоторых украинских работников уже отправили на учебу в Польшу, чтобы подготовить к возвращению на работу, — отмечают Inditex.

Почему Zara прекратила работу в Украине.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор компания перестала доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Inditex также сохраняла свои договоры аренды.

Испанская группа насчитывает около 5700 магазинов в более чем 90 странах мира. Inditex покинула Россию, когда-то являвшуюся вторым по количеству магазинов рынком после Испании, продав примерно половину своих 500 магазинов и закрыв остальные. Однако компания не исключает возможности вернуться в Россию, «если ситуация изменится».

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