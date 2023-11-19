В Киевской области дроны РФ повредили инфраструктурный объект

Россияне вторые сутки атакуют Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе был поврежден инфраструктурный объект.
Дроны атаковали инфраструктурный объект
Воздушная тревога в Киевской области этой ночью длилась около 5 часов. Там работала противовоздушная оборона.
Какой именно объект был поврежден, местные власти не раскрывают. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.
На месте прилета работают экстренные службы и оперативные группы.
Что известно о ночной атаке
Россия в ночь на 19 ноября выпустила из Курской области 20 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников.
Российские дроны были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, при этом постоянно меняя векторы движения по маршруту.
Взрывы этой ночью раздавались в Киевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. В Черкасской области из-за атаки были незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.
На подлете в столицу уничтожили все враждебные цели. В Киеве разрушений и пострадавших нет.
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