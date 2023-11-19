В Киевской области дроны РФ повредили инфраструктурный объект

Россияне вторые сутки атакуют Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе был поврежден инфраструктурный объект.

Дроны атаковали инфраструктурный объект

Воздушная тревога в Киевской области этой ночью длилась около 5 часов. Там работала противовоздушная оборона.

В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Поделиться

Какой именно объект был поврежден, местные власти не раскрывают. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

На месте прилета работают экстренные службы и оперативные группы.

Что известно о ночной атаке

Россия в ночь на 19 ноября выпустила из Курской области 20 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников.

Российские дроны были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, при этом постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Взрывы этой ночью раздавались в Киевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. В Черкасской области из-за атаки были незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

На подлете в столицу уничтожили все враждебные цели. В Киеве разрушений и пострадавших нет.