В Воздушных силах показали кадры сбития дронов РФ во время ночной атаки — видео

Российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины, но Силы обороны сбили 29 из 38 БПЛА. В частности, ПВО работало и на юге.
В Воздушных силах показали, как сбивали дроны РФ во время атаки ночью
В частности, по данным генерала, один из вражеских дронов из ПЗРК уничтожил будущий сержант – старший солдат Николай Салабуда – стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.
Атака дронов 18 ноября
Воздушные силы сообщают, что с 20 часов 17 по 4 часа 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с северного и юго-восточного направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск.
Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА.
«Шахеды» атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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