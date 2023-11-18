В Воздушных силах показали кадры сбития дронов РФ во время ночной атаки — видео

Российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины, но Силы обороны сбили 29 из 38 БПЛА. В частности, ПВО работало и на юге.

В Воздушных силах показали, как сбивали дроны РФ во время атаки ночью

На видео – ночная боевая работа на южном направлении 18 ноября 2023 года! – подписал кадры командующий Воздушными силами Николай Олещук. Поделиться

В частности, по данным генерала, один из вражеских дронов из ПЗРК уничтожил будущий сержант – старший солдат Николай Салабуда – стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.

Это его первый пуск и первое сбивание! Николай посвящает свой успех собратьям, ныне отмечающим День сержанта! – отметил Олещук. Поделиться

Атака дронов 18 ноября

Воздушные силы сообщают, что с 20 часов 17 по 4 часа 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с северного и юго-восточного направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск.

Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА.

«Шахеды» атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.