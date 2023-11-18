У Повітряних силах показали кадри збиття дронів РФ під час нічної атаки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах показали кадри збиття дронів РФ під час нічної атаки — відео

Микола Олещук
дрон

Російські війська влаштували чергову атаку дронами-камікадзе по території України, але Сили оборони збили 29 із 38 БПЛА. Зокрема, ППО працювала і на півдні.

У Повітряних силах показали, як збивали дрони РФ під час атаки вночі

На відео - нічна бойова робота на південному напрямку 18 листопада 2023 року! - підписав кадри командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зокрема, за даними генерала, один з ворожих дронів з ПЗРК знищив майбутній сержант - старший солдат Микола Салабуда - стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади.

Це його перший пуск і перше збиття! Микола присвячує свій успіх побратимам, які нині відзначають День сержанта! - зазначив Олещук.

Атака дронів 18 листопада

Повітряні сили повідомляють, що з 20-ї години 17-го по 4 годину 18 листопада російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з північного та південно-східного напрямків - Курська область та Приморсько-Ахтарськ.

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131». В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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