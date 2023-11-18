У РФ заявили про збиття БПЛА у Брянській області
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У РФ заявили про збиття БПЛА у Брянській області

дрон
Джерело:  online.ua

У ніч на 18 листопада у Брянській області збили безпілотник.

У Брянській області Росії збили безпілотник

За словами губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза, БпЛА збито над Унецьким районом Брянської області. 

Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Безпілотник впав на російський авіазавод

За даними російського Телеграм-каналу «База», близько 8-ї ранку 18 листопада БПЛА був подавлений силами РЕБ і впав на територію «Смоленського Авіаційного заводу», після чого пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, яку швидко ліквідували.

Ніхто не постраждав. Пошкодилася лише покрівля - в ній залишилася метрова пробоїна.

Пізніше губернатор Смоленської області повідомив, що ППО збили українські безпілотники літакового типу у Задніпровському районі та на території Смоленського району.

Також про "збитий український безпілотник" повідомив губернатор Брянської області.

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