Україна планує масштабну зимову атаку безпілотників по РФ — Independent
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна планує масштабну зимову атаку безпілотників по РФ — Independent

БПЛА
Джерело:  The Independent

Бригадний генерал Сергій Баранов, начальник військової частини, яка контролює операції безпілотників, розповів The Independent, що Україна готує зимові атаки по прикордонним областям РФ та окупованому Криму.

Що відомо про зимові плани України

Генерал Баранов сказав виданню, що Україна має намір застосовувати проти РФ безпілотники протягом зими.

Ми маємо намір використати досвід, набутий за попередні роки, і використовувати безпілотники, щоб завдати руйнівного впливу на росіян, коли бойові дії будуть набагато статичнішими [цієї зими]. Ми впевнені, що у нас є одні з найкращих і найдосвідченіших пілотів безпілотників у світі.

The Independent пише, що Україна прагне не дати Росії шансу перегрупуватися під час затихання контрнаступу під час зими.

За словами генерала Баранова, Київ також очікує від Росії «численних контратак» по енергетичній інфраструктурі.

Росіяни обережні, у них багато кадрів і багато ресурсів. До війни такого масштабу вони готувалися давно. Для українського народу війна дорого коштує, – сказав він.

Атаки України по інфраструктурі РФ та Криму

У рамках контрнаступу ЗСУ запускали хвилі безпілотників углиб Росії та Кримського півострова.

Україна також посилила атаки на Чорне море, де РФ зберігає свої військово-морські ресурси, і завдала ударів по російських військових кораблях морськими безпілотниками.

Крім того, за допомогою диверсантів Україна атакувала авіабази в глибині Росії, знищивши дальній бомбардувальник Ту-22М і пошкодивши ще два літаки.

України значною мірою покладається на власне виробництво безпілотників, а військова допомога від західних союзників підсилила кампанію.

У травні цього року британський уряд надав Україні безпілотники з радіусом дії 200 км.

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