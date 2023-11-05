Украина планирует масштабную зимнюю атаку беспилотников по РФ — Independent

Бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, контролирующей операции беспилотников, рассказал The Independent, что Украина готовит зимние атаки по приграничным областям РФ и оккупированному Крыму.

Что известно о зимних планах Украины

Генерал Баранов сказал, что Украина намерена применять против РФ беспилотники в течение зимы.

Мы намерены использовать опыт, приобретенный за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы оказать разрушительное влияние на россиян, когда боевые действия будут намного статичнее [нынешней зимой]. Мы уверены, что у нас есть одни из лучших и опытных пилотов беспилотников в мире. Поделиться

The Independent пишет, что Украина стремится не дать России шанса перегруппироваться во время затихания контрнаступления во время зимы.

По словам генерала Баранова, Киев также ожидает от России "многочисленных контратак" по энергетической инфраструктуре.

Россияне аккуратны, у них много кадров и много ресурсов. К войне такого масштаба они готовились давно. Для украинского народа война дорого стоит, – сказал он. Поделиться

Атаки Украины по инфраструктуре РФ и Крыма

В рамках контрнаступления ВСУ запускали волны беспилотников в глубь России и Крымского полуострова.

Украина также усилила атаки на Черное море, где РФ хранит свои военно-морские ресурсы и нанесла удары по российским военным кораблям морскими беспилотниками.

Кроме того, с помощью диверсантов Украина атаковала авиабазы в глубине России, уничтожив дальний бомбардировщик Ту-22М и повредив еще два самолета.

Украина в значительной степени полагается на собственное производство беспилотников, а военная помощь западных союзников усилила кампанию.

В мае этого года британское правительство предоставило Украине беспилотники с радиусом действия 200 км.