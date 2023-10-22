В Украине возможен дефицит БпЛА из-за ограничения Китая на экспорт — ВВС

Во время боевых действий большинство дронов, которые используются как Украиной, так и Россией, производятся в Китае. Однако из-за китайских ограничений количество таких беспилотников сокращается.
В Украине возможен дефицит БПЛА из-за ограничения Китая на экспорт
Китай ввел с 1 сентября ограничения, касающиеся дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования, например, некоторых камер и радиомодулей.
Теперь китайские производители должны подать заявку на экспортные лицензии и предоставить сертификаты конечному пользователю. А правительство страны заявило, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях.
Производство дронов в Украине существенно увеличилось
За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.
Премьер Денис Шмигаль отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.
Кроме того, одним из приоритетов правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на разные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.
Правительство также работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию. В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд. грн.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-