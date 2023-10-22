В Украине возможен дефицит БпЛА из-за ограничения Китая на экспорт — ВВС

Во время боевых действий большинство дронов, которые используются как Украиной, так и Россией, производятся в Китае. Однако из-за китайских ограничений количество таких беспилотников сокращается.

В Украине возможен дефицит БПЛА из-за ограничения Китая на экспорт

Китай ввел с 1 сентября ограничения, касающиеся дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования, например, некоторых камер и радиомодулей.

Теперь китайские производители должны подать заявку на экспортные лицензии и предоставить сертификаты конечному пользователю. А правительство страны заявило, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях.

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Премьер Денис Шмигаль отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.

Теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний, – рассказал Шмигаль. Поделиться

Кроме того, одним из приоритетов правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на разные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.

Активно реализуется введенная Правительством программа является Восстановление. Согласованы выплаты на ремонты домов для 16 тысяч украинских семей. Внедряются жилищные сертификаты для тех, чье жилье полностью разрушено, – отметил Шмыголь. Поделиться

Правительство также работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию. В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд. грн.