Новые дроны РФ оснащены двигателями с AliExpress, но также опасны — Игнат

Этот БПЛА ударного типа, несущий несколько килограммов взрывчатки, имеет примитивный двигатель. Но данный дрон также угрожает безопасности.
Россияне запускают по Украине дроны неизвестного происхождения
В России начали производить неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Утром Воздушные Силы ВСУ сообщали о двух БПЛА, запущенных армией РФ по Украине с северного направления. Их не сбили.
Украине нужно усилить "малую" ПВО
Кроме современных истребителей F-16 и дальнобойных систем противовоздушной обороны, Украине необходимо усиление ПВО малого радиуса действия для уничтожения вражеских ударных БПЛА. Поскольку уничтожение российских "Шахедов" ракетами может привести к их дефициту.
Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что в Украине ожидают поступления самолетов F-16, которые смогут обеспечить нам преимущество в воздухе и снизить активность вражеской авиации, особенно на южных и восточных направлениях.
Именно сейчас в Украине ожидают положительные сообщения из Вашингтона относительно предоставления дополнительных систем для защиты страны, а также результатов "Рамштайна".
Он добавил, что враг при атаках все чаще применяет ударные беспилотники, и для их успешного уничтожения Украине нужно эффективное и рациональное оружие, поскольку расходование ракет на уничтожение "Шахедов" может привести к их дефициту.
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