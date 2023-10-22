Новые дроны РФ оснащены двигателями с AliExpress, но также опасны — Игнат

Этот БПЛА ударного типа, несущий несколько килограммов взрывчатки, имеет примитивный двигатель. Но данный дрон также угрожает безопасности.

Россияне запускают по Украине дроны неизвестного происхождения

В России начали производить неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

О БПЛА неустановленного типа. Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не в первый раз, когда из простых материалов, как говорится, "из палок", лепят этот дрон и запускают его в сторону нашей страны. Но, несмотря ни на что – это опасно. Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность. Поделиться

Утром Воздушные Силы ВСУ сообщали о двух БПЛА, запущенных армией РФ по Украине с северного направления. Их не сбили.

Украине нужно усилить "малую" ПВО

Кроме современных истребителей F-16 и дальнобойных систем противовоздушной обороны, Украине необходимо усиление ПВО малого радиуса действия для уничтожения вражеских ударных БПЛА. Поскольку уничтожение российских "Шахедов" ракетами может привести к их дефициту.

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что в Украине ожидают поступления самолетов F-16, которые смогут обеспечить нам преимущество в воздухе и снизить активность вражеской авиации, особенно на южных и восточных направлениях.

Именно сейчас в Украине ожидают положительные сообщения из Вашингтона относительно предоставления дополнительных систем для защиты страны, а также результатов "Рамштайна".

Решения, которые будут приняты, касаются усиления нашей противовоздушной обороны. В частности, речь идет не только о дальнобойных системах Petriot или IRIS-T, NASAMS, но и о ПВО малого радиуса действия, способного эффективно, в автоматическом режиме уничтожать "Шахеды", – отметил представитель. Поделиться

Он добавил, что враг при атаках все чаще применяет ударные беспилотники, и для их успешного уничтожения Украине нужно эффективное и рациональное оружие, поскольку расходование ракет на уничтожение "Шахедов" может привести к их дефициту.