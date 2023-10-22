Нові дрони РФ мають двигуни з AliExpress, але також небезпечні — Ігнат

Цей БПЛА ударного типу, який несе кілька кілограмів вибухівки, має примітивний двигун. Але даний дрон також загрожує безпеці.

Росіяни запускають по Україні дрони невідомого походження

У Росії почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress, проте вони також небезпечні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

Про БПЛА невстановленого типу. Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть, "з палок", ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави. Але попри все – це небезпечно. Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку. Поширити

Вранці Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про два БПЛА, які запустила армія РФ по Україні з північного напрямку. Їх не збили.

Україні потрібно посилити "малу" ППО

Окрім сучасних винищувачів F-16 та далекобійних систем протиповітряної оборони, Україні також необхідне посилення ППО малого радіуса дії для знищення ворожих ударних БПЛА. Оскільки знищення російських "Шахедів" ракетами може призвести до їх дефіциту.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що в Україні очікують на надходження літаків F-16, які зможуть забезпечити нам перевагу у повітрі та знизити активність ворожої авіації, особливо на південних і східних напрямках.

Саме зараз в Україні чекають на позитивні повідомлення з Вашингтона щодо надання додаткових систем для захисту країни, а також на результати "Рамштайну".

Рішення, які будуть ухвалені, стосуються посилення нашої протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться не лише про далекобійні системи Petriot чи IRIS-T, NASAMS, а й про ППО малого радіуса дії, що здатне ефективно, в автоматичному режимі знищувати "Шахеди", – зазначив речник. Поширити

Він додав, що ворог під час атак дедалі частіше застосовує ударні безпілотники, і для їх успішного знищення Україні потрібна ефективна та раціональна зброя, оскільки витрачення ракет на знищення "Шахедів" може призвести до їх дефіциту.