Армія РФ атакує Херсонську область керованими бомбами і дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакує Херсонську область керованими бомбами і дронами

Армія атакує Херсонщину
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ протягом доби атакувала Херсонську область керованими авіабомбами та ударними дронами-камікадзе. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Херсонщині

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, з опівночі злочинці терористичної російської армії випустили по території регіону 24 керовані авіабомби.

Прокудін підкреслив, що від ворожих атак постраждали 4 населені пункти на території Бериславського району.

Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю, - повідомляє керівник ОВА.

Представники ДСНС Херсонської області зазначили, що військові злочинці армії РФ продовжують тероризувати жителів Херсона, обстрілюючи житлові квартали міста.

Вночі херсонці прокинулись від потужних вибухів. Один з ворожих снарядів влучив в багатоквартирний житловий будинок, в двох квартирах на другому поверсі почалася пожежа, - йдеться у повідомленні ДСНС.

Вогнеборці прибули швидко, загасили полум’я, не допустивши перекидання вогню на інші квартири.

Що відомо про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

При цьому представники поліції регіону повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу Беріслава під завалами зруйнованої будівлі виявили тіло місцевої жительки.

У Бериславі під час розбирання завалів зруйнованого російською бомбою будинку виявлено тіло жінки. Поліцейські встановили її особу, - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, загиблою виявилась 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком і на момент авіаційного удару ще 19 жовтня прийшла годувати собак.

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