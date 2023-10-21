Армия РФ атакует Херсонскую область управляемыми бомбами и дронами

Преступная армия РФ в течение суток атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами и ударными дронами-камикадзе.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Херсонщине
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, с полуночи преступники террористической российской армии выпустили по территории региона 24 управляемых авиабомба.
Прокудин подчеркнул, что от вражеских атак пострадали 4 населенных пункта на территории Бериславского района.
Представители ГСЧС Херсонской области отметили, что военные преступники армии РФ продолжают терроризировать жителей Херсона, обстреливая жилые кварталы города.
Пожарные прибыли быстро, потушили пламя, не допустив опрокидывания огня на другие квартиры.
Что известно о погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов
При этом представители полиции региона сообщили, что в результате вражеских обстрелов Берислава под завалами разрушенного здания обнаружили тело местной жительницы.
По данным полицейских, погибшей оказалась 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за домом и на момент авиационного удара еще 19 октября пришла кормить собак.
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