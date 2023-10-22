В Україні можливий дефіцит БпЛА через обмеження Китаю на експорт — ВВС
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні можливий дефіцит БпЛА через обмеження Китаю на експорт — ВВС

дрон
Джерело:  BBC

Під час бойових дій більшість дронів, які використовуються, як Україною, так і Росією, виготовляються в Китаї. Проте через китайські обмеження, кількість таких безпілотників скорочується.

В Україні можливий дефіцит БпЛА через обмеження Китаю на експорт

Китай запровадив з 1 вересня обмеження, які стосуються дронів більшого радіуса дії вагою понад 4 кг, а також пов’язаного з дронами обладнання, наприклад деяких камер і радіомодулів.

Тепер китайські виробники повинні подати заявку на експортні ліцензії та надати сертифікати кінцевого користувача. А уряд країни заявив, що комерційні китайські дрони не можна використовувати у військових цілях.

Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося

За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Премʼєр Денис Шмигаль зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

Тепер шлях дрона від розробки до його закупівлі максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній, – розповів Шмигаль.

Крім того, одним з пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення. У 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.

Активно реалізовується запроваджена Урядом програма єВідновлення. Погоджено виплати на ремонти осель для 16 тисяч українських родин. Впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване, – зазначив Шмиголь.

Уряд також працює над запуском ринку з гуманітарного розмінування. У Держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування закладено 2 млрд грн.

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