"Вироби 53-54". Армія РФ випробовує нові безпілотники — ГУР
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"Вироби 53-54". Армія РФ випробовує нові безпілотники — ГУР

Дрон Італмас
Джерело:  РБК Україна

Це "Виріб-53", який нібито є новою версією "Ланцета" і може самонаводитись на ціль, і "Виріб-54" – так званий "Італмас" або, як їх називають, "газонокосарки".

Росія модифікує старі дрони

Нещодавно у Росії з'явилися нові безпілотники. Мова про "Виріб-53", який нібито є новою версією "Ланцета" і може самонаводитись на ціль, і "Виріб-54" - так званий "Італмас" або, як їх називають, "газонокосарки". Однак масового використання їх на фронті поки що не фіксувалося.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов.

Насамперед ми констатуємо, що масового використання їх на фронті поки що не було. Інформація про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54" уточнюється. Але що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі - це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію, - повідомив Юсов.

Він зазначив, що є частина інформації з російських ЗМІ, але, безумовно, на неї не можна спиратися.

Наше вивчення триває. Тим не менш, ми констатуємо, що видозмінені, удосконалені "Ланцети" агресором застосовуються. І це завжди додатковий фактор ризику, – додав представник ГУР.

За словами Юсова, "Вироб-54" – це дрон-камікадзе, російською пропагандою він позиціонується як спрощена і дешевша версія "Шахеда-136". Назва "Італмас" походить від торгівельного комплексу, на базі якого відбувається збірка і виробництво даних БПЛА.

Армія РФ почала використовувати новий дрон

Окупаційні війська почали використовувати на фронті нову версію безпілотника -камікадзе "Ланцет". Йдеться про дрон "Изделие-53", який може сам ідентифікувати цілі.

За даними ISW, росіяни почали використовувати безпілотник "Изделие-53" з 21 жовтня. Джерела стверджують, що дрон нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

Окупанти поки не використовують "Изделие-53" у великих масштабах, але росіяни випробовують дрони для масових синхронізованих ройових ударів.

Навантаження безпілотників "Изделие-53", яке, як повідомляється, становить від трьох до п’яти кілограмів, може не бути достатнім для значного пошкодження найважливіших військових цілей, – кажуть аналітики.

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