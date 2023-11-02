Мінус "Васильок". Прикордонники дроном знищили міномет армії РФ — відео

Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили російський міномет "Васильок" на Куп’янському напрямку.
Прикордонники спалили російський "Васильок"
На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили та знищили дроном-камікадзе автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі автомобіля "Урал".
Зазначається, що ворожий мінометний розрахунок саме розгортався для ведення вогню по українських позиціях, проте оператор FPV-дрона прикордонників вчасно влучив у боєкомплект і знищив міномет разом із вантажівкою.
З 1 до 31 жовтня російські окупаційні війська безповоротно втратили 22 920 своїх солдатів, за кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії: у середньому за місяць російська армія втрачає близько 14,4 тисячі окупантів.
За місяць також знищено 3494 одиниці російського озброєння та військової техніки.
За жовтень ЗСУ знищили майже 23 тис російських окупантів та 521 танк
За кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії. Так, у жовтні українські воїни ліквідували:
521 російський танк (це рекордний показник за весь час повномасштабної війни, що практично вдвічі перевищує середній – 249 одиниць за місяць);
843 бойових броньованих машини (у середньому за місяць знищується 468 одиниць);
773 артилерійських системи (другий за весь час повномасштабної війни результат, у середньому за місяць Росія втрачає 345 одиниць);
48 РСЗВ (у середньому 40 одиниць за місяць);
26 установок ППО (у середньому 27 одиниць за місяць);
741 одиниця автотехніки (третій результат за увесь час, у середньому за місяць Росія втрачає 458 одиниць);
86 одиниць спецтехніки (в середньому 49 одиниць за місяць);
5 літаків (середній показник – 15);
8 гелікоптерів (середній показник – 15);
425 БПЛА (в середньому 260 за місяць);
18 ворожих ракет (середній показник – 74 за місяць).
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