Мінус "Васильок". Прикордонники дроном знищили міномет армії РФ — відео

Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили російський міномет "Васильок" на Куп’янському напрямку.

Прикордонники спалили російський "Васильок"

На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили та знищили дроном-камікадзе автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі автомобіля "Урал".

Зазначається, що ворожий мінометний розрахунок саме розгортався для ведення вогню по українських позиціях, проте оператор FPV-дрона прикордонників вчасно влучив у боєкомплект і знищив міномет разом із вантажівкою.

Розрахунок міномета 2Б9 "Васильок" на базі автомобіля "Урал" тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях на Куп’янському напрямку. Але дрон-камікадзе "Сталевого кордону" не дав йому пустити коріння - "Васильок" "випололи" разом із вантажівкою, - йдеться в дописі під відео. Поширити

З 1 до 31 жовтня російські окупаційні війська безповоротно втратили 22 920 своїх солдатів, за кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії: у середньому за місяць російська армія втрачає близько 14,4 тисячі окупантів.

За місяць також знищено 3494 одиниці російського озброєння та військової техніки.

За жовтень ЗСУ знищили майже 23 тис російських окупантів та 521 танк

За кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії. Так, у жовтні українські воїни ліквідували: