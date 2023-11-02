Минус "Васильок". Пограничники дроном уничтожили миномет армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Минус "Васильок". Пограничники дроном уничтожили миномет армии РФ

ГПСУ
Миномет
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Украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российский миномет "Васильок" на Купянском направлении.

Пограничники сожгли российский "Васильок"

На Купянском направлении бойцы воздушной разведки бригады Гвардии наступления "Стальная граница" обнаружили и уничтожили дроном-камикадзе автоматический миномет 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал".

Отмечается, что вражеский минометный расчет как раз разворачивался для ведения огня по украинским позициям, однако оператор FPV-дрона пограничников вовремя попал в боекомплект и уничтожил миномет вместе с грузовиком.

Расчет миномета 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал" только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям на Купянском направлении. Но дрон-камикадзе "Стальной границы" не дал ему пустить корни - "Васильок" "выпололи" вместе с грузовиком, - говорится в сообщении под видео.

С 1 по 31 октября российские оккупационные войска безвозвратно потеряли 22 920 своих солдат, по количеству уничтоженных захватчиков этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии: в среднем за месяц российская армия теряет около 14,4 тысяч оккупантов.

За месяц также уничтожены 3494 единицы российского вооружения и военной техники.

За октябрь ВСУ уничтожили почти 23 тыс. российских окупантов и 521 танк

По количеству уничтоженных захватчиков, этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии. Так, в октябре украинские воины ликвидировали:

  • 521 российский танк (это рекордный показатель за все время полномасштабной войны, практически вдвое превышающий средний – 249 единиц в месяц);

  • 843 боевых бронированных машин (в среднем за месяц уничтожается 468 единиц);

  • 773 артиллерийские системы (второй за все время полномасштабной войны результат, в среднем за месяц Россия теряет 345 единиц);

  • 48 РСЗО (в среднем 40 единиц в месяц);

  • 26 установок ПВО (в среднем 27 единиц в месяц);

  • 741 единица автотехники (третий результат за все время, в среднем за месяц Россия теряет 458 единиц);

  • 86 единиц спецтехники (в среднем 49 единиц в месяц);

  • 5 самолетов (средний показатель – 15);

  • 8 вертолетов (средний показатель – 15);

  • 425 БПЛА (в среднем 260 в месяц);

  • 18 вражеских ракет (средний показатель – 74 в месяц).

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