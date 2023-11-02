Минус "Васильок". Пограничники дроном уничтожили миномет армии РФ

Пограничники сожгли российский "Васильок"

На Купянском направлении бойцы воздушной разведки бригады Гвардии наступления "Стальная граница" обнаружили и уничтожили дроном-камикадзе автоматический миномет 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал".

Отмечается, что вражеский минометный расчет как раз разворачивался для ведения огня по украинским позициям, однако оператор FPV-дрона пограничников вовремя попал в боекомплект и уничтожил миномет вместе с грузовиком.

Расчет миномета 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал" только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям на Купянском направлении. Но дрон-камикадзе "Стальной границы" не дал ему пустить корни - "Васильок" "выпололи" вместе с грузовиком, - говорится в сообщении под видео. Поделиться

С 1 по 31 октября российские оккупационные войска безвозвратно потеряли 22 920 своих солдат, по количеству уничтоженных захватчиков этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии: в среднем за месяц российская армия теряет около 14,4 тысяч оккупантов.

За месяц также уничтожены 3494 единицы российского вооружения и военной техники.

За октябрь ВСУ уничтожили почти 23 тыс. российских окупантов и 521 танк

По количеству уничтоженных захватчиков, этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии. Так, в октябре украинские воины ликвидировали: