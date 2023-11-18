В РФ заявили про сбитие БПЛА в Брянской области

В ночь на 18 ноября в Брянской области был сбит беспилотник.

В Брянской области России сбили беспилотник

По словам губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза, БПЛА сбит над Унецким районом Брянской области.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Беспилотник упал на российский авиазавод

По данным российского Телеграмм-канала «База», около 8 утра 18 ноября БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на территорию «Смоленского Авиационного завода», после чего пробил крышу цеха и взорвался. Начался пожар, который быстро был ликвидирован.

Никто не пострадал. Повредилась только кровля – в ней осталась метровая пробоина. Поделиться

Позже губернатор Смоленской области сообщил, что ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе и на территории Смоленского района.

Также о "сбитом украинском беспилотнике" сообщил губернатор Брянской области.