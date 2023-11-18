В РФ заявили про сбитие БПЛА в Брянской области

В ночь на 18 ноября в Брянской области был сбит беспилотник.
В Брянской области России сбили беспилотник
По словам губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза, БПЛА сбит над Унецким районом Брянской области.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Беспилотник упал на российский авиазавод
По данным российского Телеграмм-канала «База», около 8 утра 18 ноября БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на территорию «Смоленского Авиационного завода», после чего пробил крышу цеха и взорвался. Начался пожар, который быстро был ликвидирован.
Позже губернатор Смоленской области сообщил, что ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе и на территории Смоленского района.
Также о "сбитом украинском беспилотнике" сообщил губернатор Брянской области.
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