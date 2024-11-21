В Китае бурят глубокую скважину в мире

В Китае проводят бурение одной из самых глубоких скважин в мире, стремясь погрузиться на глубину в 11,1 км.
Главные тезисы
- Китай проводит бурение одной из самых глубоких скважин в мире на глубину 11,1 км в пустыне Такла-Макан
- Цель проекта Shenditake 1 - изучение внутренней структуры и эволюции Земли для геонаучных исследований
- Бурение на глубине более 10 км вызывает серьезные трудности из-за высокой температуры и пластового давления
- Проект в Таримском бассейне будет важным источником данных для понимания естественных процессов планеты
- Китайцы стремятся исследовать внутреннюю структуру и эволюцию Земли в условиях сложного бурения в Таримском бассейне
Что известно о бурении Китаем одной из самых глубоких скважин в мире
Проект получил название Shenditake 1 и начался в мае 2023 года на территории пустыни Такла-Макан, в провинции Синьцзянь.
Китайским инженерам и исследователям пришлось за последние 10 месяцев использовать около тысячи бурильных труб и 20 буровых долот, чтобы пробуриться на глубину около 10 тыс. метров.
Рабочие праздновали достижение важного рубежа в марте, но дальнейшее бурение создало достаточно опасные проблемы.
Отмечается, что на такой глубине температура в скважине достигает более 200 градусов Цельсия, а пластовое давление может превышать 130 мегапаскалов.
Высокопрочные строительные проекты, такие как мосты, обычно производятся из бетона, способного выдерживать 41 МПа.
С какой целью в Китае бурят одну из самых глубоких скважин в мире
По информации китайских СМИ, суровые условия бурения в Таримском бассейне делают это место сложным для исследований.
Китайцы пытаются изучать внутреннюю структуру и эволюцию Земли, что обеспечивает важные данные геонаучных исследований.
По прогнозам, Shenditake 1 должна была достичь максимальной запланированной глубины еще в июле, однако официально китайцы так и не сообщили, была ли достигнута эта цель.
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