В Китае бурят глубокую скважину в мире

В Китае пытаются пробурить глубокую скважину в мире
Категория
Мир
Дата публикации

В Китае пытаются пробурить глубокую скважину в мире

Shenditake 1
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Источник:  UNILAD

В Китае проводят бурение одной из самых глубоких скважин в мире, стремясь погрузиться на глубину в 11,1 км.

Главные тезисы

  • Китай проводит бурение одной из самых глубоких скважин в мире на глубину 11,1 км в пустыне Такла-Макан
  • Цель проекта Shenditake 1 - изучение внутренней структуры и эволюции Земли для геонаучных исследований
  • Бурение на глубине более 10 км вызывает серьезные трудности из-за высокой температуры и пластового давления
  • Проект в Таримском бассейне будет важным источником данных для понимания естественных процессов планеты
  • Китайцы стремятся исследовать внутреннюю структуру и эволюцию Земли в условиях сложного бурения в Таримском бассейне

Что известно о бурении Китаем одной из самых глубоких скважин в мире

Проект получил название Shenditake 1 и начался в мае 2023 года на территории пустыни Такла-Макан, в провинции Синьцзянь.

Китайским инженерам и исследователям пришлось за последние 10 месяцев использовать около тысячи бурильных труб и 20 буровых долот, чтобы пробуриться на глубину около 10 тыс. метров.

Китай хочет пробурить скважину глубиной более 11 км
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Рабочие праздновали достижение важного рубежа в марте, но дальнейшее бурение создало достаточно опасные проблемы.

Отмечается, что на такой глубине температура в скважине достигает более 200 градусов Цельсия, а пластовое давление может превышать 130 мегапаскалов.

Высокопрочные строительные проекты, такие как мосты, обычно производятся из бетона, способного выдерживать 41 МПа.

С какой целью в Китае бурят одну из самых глубоких скважин в мире

По информации китайских СМИ, суровые условия бурения в Таримском бассейне делают это место сложным для исследований.

Китайцы пытаются изучать внутреннюю структуру и эволюцию Земли, что обеспечивает важные данные геонаучных исследований.

По прогнозам, Shenditake 1 должна была достичь максимальной запланированной глубины еще в июле, однако официально китайцы так и не сообщили, была ли достигнута эта цель.

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