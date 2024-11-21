В Китае проводят бурение одной из самых глубоких скважин в мире, стремясь погрузиться на глубину в 11,1 км.

Что известно о бурении Китаем одной из самых глубоких скважин в мире

Проект получил название Shenditake 1 и начался в мае 2023 года на территории пустыни Такла-Макан, в провинции Синьцзянь.

Китайским инженерам и исследователям пришлось за последние 10 месяцев использовать около тысячи бурильных труб и 20 буровых долот, чтобы пробуриться на глубину около 10 тыс. метров.

В Китае бурят глубокую скважину в мире

Рабочие праздновали достижение важного рубежа в марте, но дальнейшее бурение создало достаточно опасные проблемы.

Отмечается, что на такой глубине температура в скважине достигает более 200 градусов Цельсия, а пластовое давление может превышать 130 мегапаскалов.

Высокопрочные строительные проекты, такие как мосты, обычно производятся из бетона, способного выдерживать 41 МПа.

С какой целью в Китае бурят одну из самых глубоких скважин в мире

По информации китайских СМИ, суровые условия бурения в Таримском бассейне делают это место сложным для исследований.

Китайцы пытаются изучать внутреннюю структуру и эволюцию Земли, что обеспечивает важные данные геонаучных исследований.

По прогнозам, Shenditake 1 должна была достичь максимальной запланированной глубины еще в июле, однако официально китайцы так и не сообщили, была ли достигнута эта цель.