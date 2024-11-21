У Китаї проводять буріння однієї з найглибших свердловин у світі, прагнучи зануритись на глибину в 11,1 км.

Що відомо про буріння Китаєм однієї з найглибших свердловин у світі

Зазначається, що проєкт отримав назву Shenditake 1 і розпочався у травні 2023 року на території пустелі Такла-Макан, в провінції Сіньцзянь.

Китайським інженерам і дослідникам довелось за останні 10 місяців використати близько тисячі бурильних труб і 20 бурових долот аби пробуритись на глибину близько 10 тис метрів.

У Китаї бурять найглибшу свердловину у світі

Робітники святкували досягнення важливого рубежу в березні, але подальше буріння створило досить небезпечні проблеми.

Зазначається, що на такій глибині температура в свердловині сягає понад 200 градусів за Цельсієм, а пластовий тиск може перевищувати 130 мегапаскалів.

Високоміцні будівельні проекти, такі як мости, зазвичай виготовляються з бетону, здатного витримувати 41 МПа.

З якою метою у Китаї бурять одну з найглибших свердловин у світі

За інформацією китайських ЗМІ, сурові умови буріння у Тарімському басейні роблять це місце складним для досліджень.

Китайці намагаються вивчати внутрішню структуру та еволюцію Землі, що забезпечує важливі дані для геонаукових досліджень.

За прогнозами, Shenditake 1 мала досягнути максимальної запланованої глибини ще в липні, однак офіційно китайці так і не повідомили, чи було досягнуто цієї мети.