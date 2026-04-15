В Китае семья "воскресила" погибшего родственника с помощью ИИ

Как удалось узнать журналистам, в Китае семья решила использовать искусственный интеллект, чтобы облегчить боль пожилой матери после смерти ее единственного сына. Семья фактически создала ИИ-клон усопшего.
Главные тезисы
- Цифровая копия может писать, звонить и выходить на видеосвязь.
- Более того, она идеально имитирует голос и мимику умершего.
ШИ-клон покойного человека – какая цель этого замысла
По словам журналистов, мужчина погиб во время ДТП еще в 2025 году.
Однако члены его семьи боялись сообщить об этом матери, которой сейчас более 80 лет. Кроме того, у нее проблемы с сердцем.
Они посовещались и пришли к выводу, что это трагическое известие может окончательно подорвать здоровье женщины.
Впоследствии появилась идея создать ИИ-клон усопшего. За эту задачу взялся специалист, который использовал фото, видео и аудиозаписи — в частности, его голос и манеру говорить.
Что важно понимать, мать до сих пор не знает, что ее сын умер.
В сети эту историю уже начали активно обсуждать. Некоторые пользователи склоняются к мнению, что подобного вида ложь крайне неэтичная, а другие считают, что это отличная идея, чтобы защитить здоровье пожилой женщины.
Больше по теме
