У Китаї родина "воскресила" загиблого родича за допомогою ШІ

Як вдалося дізнатися журналістам, у Китаї сім’я вирішила використати штучний інтелект, щоб полегшити біль літній матері після смерті її єдиного сина. Родина фактично створила ШІ-клон покійного.
Головні тези:
- Цифрова копія вміє писати, дзвонити та виходити на відеозв’язок.
- Ба більше, вона ідеально імітує голос і міміку померлого.
ШІ-клон покійної людини — яка мета цього замислу
За словами журналістів, чоловік загинув під час автотрощі ще в 2025 році.
Однак члени його родини боялися повідомити про це матері, якій понад 80 років і яка має проблеми із серцем.
Вони порадилися та дійшли висновку, що ця трагічна звістка може остаточно підірвати здоров’я жінки.
Згодом з’явилася ідея створити ШІ-клон покійного. За це завдання взявся фахівець, який використовував фото, відео та аудіозаписи — зокрема його голос і манеру говорити.
Що важливо розуміти, мати досі не знає, що її син помер.
У мережі цю історію вже почали активно обговорювати. Деякі користувачі схиляються до думки, що подібного виду брехня є вкрай неетичною, а інші вважають, що це чудова ідея, щоб вберегти здоров’я літньої жінки.
