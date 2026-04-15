У Китаї родина "воскресила" загиблого родича за допомогою ШІ
ШІ-клон покійної людини - яка мета цього замислу
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, у Китаї сім’я вирішила використати штучний інтелект, щоб полегшити біль літній матері після смерті її єдиного сина. Родина фактично створила ШІ-клон покійного.

Головні тези:

  • Цифрова копія вміє писати, дзвонити та виходити на відеозв’язок.
  • Ба більше, вона ідеально імітує голос і міміку померлого.

ШІ-клон покійної людини — яка мета цього замислу

За словами журналістів, чоловік загинув під час автотрощі ще в 2025 році.

Однак члени його родини боялися повідомити про це матері, якій понад 80 років і яка має проблеми із серцем.

Вони порадилися та дійшли висновку, що ця трагічна звістка може остаточно підірвати здоров’я жінки.

Згодом з’явилася ідея створити ШІ-клон покійного. За це завдання взявся фахівець, який використовував фото, відео та аудіозаписи — зокрема його голос і манеру говорити.

Цей віртуальний «син» тепер регулярно спілкується з матір’ю через відеодзвінки. Він каже, що працює в іншому місті, тому не може приїхати додому. Під час розмов жінка турбується про нього, просить берегти себе, добре їсти, тепло одягатися і частіше дзвонити.

Що важливо розуміти, мати досі не знає, що її син помер.

У мережі цю історію вже почали активно обговорювати. Деякі користувачі схиляються до думки, що подібного виду брехня є вкрай неетичною, а інші вважають, що це чудова ідея, щоб вберегти здоров’я літньої жінки.

Більше по темі

Штучний інтелект "тупішає" через спілкування з людьми
Спілкування ШІ та людей дає неочікувані результати
Від кого дитина успадковує інтелект — відповідь учених
Рівень інтелекту дитини насамперед залежить від здібностей мами
Штучний інтелект влаштував розбірки у мережі через блокування його дій
