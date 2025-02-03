В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Исполнители получали награды в категориях лучших песен, альбомов и дуэтов в разных жанрах музыки.

Кто стал обладателем Грэмми-2025

На фоне масштабных пожаров в Калифорнии церемонию провели довольно скромно, отказавшись от громких вечеринок.

Наибольшее количество наград досталось американскому рэперу Кендрик Ламару, а его хитовый трек "Not Like Us" стал победителем сразу в четырех категориях.

Бейонсе стала победительницей в категории "Лучший альбом года" и "Лучший кантри-альбом", обойдя Тейлор Свифт, Билли Айлиш и других популярных исполнителей.

Список победителей Грэмми-2025

Лучшая песня года - Кендрик Ламар "Невозможно"

Лучший альбом года — Beyonce "Cowboy Carter"

Лучшая запись года — Kendrick Lamar "Not Like Us"

Лучшее поп-исполнение дуэта/группы — Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"

Лучший латиноамериканский поп-альбом — Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"

Лучший новый артист — Chappell Roan

Лучший кантри-альбом — Beyonce "Cowboy Carter"

Лучший поп-альбом — Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

Лучший рэп-альбом — Doechii "Alligator Bites Never Heal"

Лучшее сольное поп-исполнение — Sabrina Carpenter "Espresso"

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки — Charli xcx "Brat"

Лучшее рок-исполнение — The Beatles "Now and Then"

Лучшее рэп-исполнение — Kendrick Lamar "Not Like Us"

Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar "Not Like Us"

Лучший альбом альтернативной музыки — St Vincent "All Born Screaming"

Лучшее сольное выступление в стиле кантри — Chris Stapleton "It Takes a Woman"

Лучшее выступление дуэта/группы в стиле кантри — Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"

Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"

Лучшая танцевальная поп-запись — Charli xcx "Von Dutch"

Лучшая танцевальная/электронная запись - Justice and Tame Impala "Neverender"

Лучшее R&B исполнение — Muni Long "Made for Me"

Лучшее традиционное R&B-исполнение — Lucky Daye "That's You"

Лучшая песня в стиле R&B — SZA "Saturn"

Лучший R&B альбом — Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

Лучший фольк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"

Лучшее исполнение в стиле металл — Gojira, Marina Viotti и Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"

Лучшее исполнение африканской музыки — Tems "Love Me JeJe"

Лучшая рок-песня — St Vincent "Broken Man"