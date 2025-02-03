В Лос-Анджелесе объявили победителей Грэмми-2025
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В Лос-Анджелесе объявили победителей Грэмми-2025

Грэмми-2025
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Источник:  Grammy

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Исполнители получали награды в категориях лучших песен, альбомов и дуэтов в разных жанрах музыки.

Главные тезисы

  • Американский рэпер Кендрик Ламар стал обладателем наибольшего количества наград на церемонии Грэмми-2025.
  • Бейонсе одержала победу в категориях “Лучший альбом года” и “Лучший кантри-альбом”, обогнав других известных исполнителей.
  • Церемония Грэмми-2025 проводилась скромно из-за масштабных пожаров в Калифорнии.
  • Среди победителей также оказались Lady Gaga, Bruno Mars, St. Vincent, Charli XCX, Chris Stapleton и другие известные артисты в различных жанрах музыки.
  • Награды Грэмми-2025 присуждены за лучшие песни, альбомы и исполнения в стилях от поп и рока до альтернативы и R&B.

Кто стал обладателем Грэмми-2025

На фоне масштабных пожаров в Калифорнии церемонию провели довольно скромно, отказавшись от громких вечеринок.

Наибольшее количество наград досталось американскому рэперу Кендрик Ламару, а его хитовый трек "Not Like Us" стал победителем сразу в четырех категориях.

Бейонсе стала победительницей в категории "Лучший альбом года" и "Лучший кантри-альбом", обойдя Тейлор Свифт, Билли Айлиш и других популярных исполнителей.

Список победителей Грэмми-2025

  • Лучшая песня года - Кендрик Ламар "Невозможно"

  • Лучший альбом года — Beyonce "Cowboy Carter"

  • Лучшая запись года — Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Лучшее поп-исполнение дуэта/группы — Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"

  • Лучший латиноамериканский поп-альбом — Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"

  • Лучший новый артист — Chappell Roan

  • Лучший кантри-альбом — Beyonce "Cowboy Carter"

  • Лучший поп-альбом — Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

  • Лучший рэп-альбом — Doechii "Alligator Bites Never Heal"

  • Лучшее сольное поп-исполнение — Sabrina Carpenter "Espresso"

  • Лучший альбом танцевальной/электронной музыки — Charli xcx "Brat"

  • Лучшее рок-исполнение — The Beatles "Now and Then"

  • Лучшее рэп-исполнение — Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Лучший альбом альтернативной музыки — St Vincent "All Born Screaming"

  • Лучшее сольное выступление в стиле кантри — Chris Stapleton "It Takes a Woman"

  • Лучшее выступление дуэта/группы в стиле кантри — Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"

  • Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"

  • Лучшая танцевальная поп-запись — Charli xcx "Von Dutch"

  • Лучшая танцевальная/электронная запись - Justice and Tame Impala "Neverender"

  • Лучшее R&B исполнение — Muni Long "Made for Me"

  • Лучшее традиционное R&B-исполнение — Lucky Daye "That's You"

  • Лучшая песня в стиле R&B — SZA "Saturn"

  • Лучший R&B альбом — Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

  • Лучший фольк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"

  • Лучшее исполнение в стиле металл — Gojira, Marina Viotti и Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"

  • Лучшее исполнение африканской музыки — Tems "Love Me JeJe"

  • Лучшая рок-песня — St Vincent "Broken Man"

  • Лучший рок-альбом — The Rolling Stones "Hackney Diamonds" 

  • Лучшее альтернативное музыкальное исполнение — St. Vincent "Flea"

  • Лучший мировой музыкальный альбом — Matt B с участием Королевского филармонического оркестра "Alkebulan II"

  • Лучшая аудиокнига, озвучивание и запись рассказа — Jimmy Carter "Last Sundays in the Plains"

  • Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Jon Batiste "It Never Went Away from American Symphony"

  • Лучший альбом мексиканской музыки — Karin Leon "Boca Chueca, Volume 1"

  • Лучший автор песен года — Amy Allen

  • Лучший продюсер года — Daniel Nigro.

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