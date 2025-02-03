В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Исполнители получали награды в категориях лучших песен, альбомов и дуэтов в разных жанрах музыки.
Главные тезисы
- Американский рэпер Кендрик Ламар стал обладателем наибольшего количества наград на церемонии Грэмми-2025.
- Бейонсе одержала победу в категориях “Лучший альбом года” и “Лучший кантри-альбом”, обогнав других известных исполнителей.
- Церемония Грэмми-2025 проводилась скромно из-за масштабных пожаров в Калифорнии.
- Среди победителей также оказались Lady Gaga, Bruno Mars, St. Vincent, Charli XCX, Chris Stapleton и другие известные артисты в различных жанрах музыки.
- Награды Грэмми-2025 присуждены за лучшие песни, альбомы и исполнения в стилях от поп и рока до альтернативы и R&B.
Кто стал обладателем Грэмми-2025
На фоне масштабных пожаров в Калифорнии церемонию провели довольно скромно, отказавшись от громких вечеринок.
Наибольшее количество наград досталось американскому рэперу Кендрик Ламару, а его хитовый трек "Not Like Us" стал победителем сразу в четырех категориях.
Бейонсе стала победительницей в категории "Лучший альбом года" и "Лучший кантри-альбом", обойдя Тейлор Свифт, Билли Айлиш и других популярных исполнителей.
Список победителей Грэмми-2025
Лучшая песня года - Кендрик Ламар "Невозможно"
Лучший альбом года — Beyonce "Cowboy Carter"
Лучшая запись года — Kendrick Lamar "Not Like Us"
Лучшее поп-исполнение дуэта/группы — Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"
Лучший латиноамериканский поп-альбом — Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"
Лучший новый артист — Chappell Roan
Лучший кантри-альбом — Beyonce "Cowboy Carter"
Лучший поп-альбом — Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"
Лучший рэп-альбом — Doechii "Alligator Bites Never Heal"
Лучшее сольное поп-исполнение — Sabrina Carpenter "Espresso"
Лучший альбом танцевальной/электронной музыки — Charli xcx "Brat"
Лучшее рок-исполнение — The Beatles "Now and Then"
Лучшее рэп-исполнение — Kendrick Lamar "Not Like Us"
Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar "Not Like Us"
Лучший альбом альтернативной музыки — St Vincent "All Born Screaming"
Лучшее сольное выступление в стиле кантри — Chris Stapleton "It Takes a Woman"
Лучшее выступление дуэта/группы в стиле кантри — Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"
Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"
Лучшая танцевальная поп-запись — Charli xcx "Von Dutch"
Лучшая танцевальная/электронная запись - Justice and Tame Impala "Neverender"
Лучшее R&B исполнение — Muni Long "Made for Me"
Лучшее традиционное R&B-исполнение — Lucky Daye "That's You"
Лучшая песня в стиле R&B — SZA "Saturn"
Лучший R&B альбом — Chris Brown "11:11 (Deluxe)"
Лучший фольк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"
Лучшее исполнение в стиле металл — Gojira, Marina Viotti и Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"
Лучшее исполнение африканской музыки — Tems "Love Me JeJe"
Лучшая рок-песня — St Vincent "Broken Man"
Лучший рок-альбом — The Rolling Stones "Hackney Diamonds"
Лучшее альтернативное музыкальное исполнение — St. Vincent "Flea"
Лучший мировой музыкальный альбом — Matt B с участием Королевского филармонического оркестра "Alkebulan II"
Лучшая аудиокнига, озвучивание и запись рассказа — Jimmy Carter "Last Sundays in the Plains"
Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Jon Batiste "It Never Went Away from American Symphony"
Лучший альбом мексиканской музыки — Karin Leon "Boca Chueca, Volume 1"
Лучший автор песен года — Amy Allen
Лучший продюсер года — Daniel Nigro.
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