У Лос-Анджелесі пройшла 67-а церемонія найпрестижнішої музичної премії "Греммі". Виконавці отримували нагороди у категоріях найкращі пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики.

Хто став володарем Греммі-2025

Зазначається, що на тлі масштабних пожеж у Каліфорнії церемонію провели доволі скромно, відмовившись від гучних вечірок.

Найбільша кількість нагород дісталась американському реперу Кендріку Ламару, а його хітовий трек "Not Like Us" став переможцем одразу у чотирьох категоріях.

Бейонсе стала переможицею у категорії "Найкращий альбом року" та "Найкращий кантрі-альбом", обійшовши Тейлор Свіфт, Біллі Айліш та інших популярних виконавців.

Список переможців Греммі-2025

Найкраща пісня року - Kendrick Lamar "Not Like Us"

Найкращий альбом року — Beyonce "Cowboy Carter"

Накращий запис року — Kendrick Lamar "Not Like Us"

Найкраще поп-виконанння дуету/гурту — Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"

Найкращий латиноамериканський поп-альбом - Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"

Найкращий новий артист — Chappell Roan

Найкращий кантрі-альбом — Beyonce "Cowboy Carter"

Найкращий поп-альбом — Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

Найкращий реп-альбом — Doechii "Alligator Bites Never Heal"

Найкраще сольне поп-виконання - Sabrina Carpenter "Espresso"

Найкращий альбом танцювальної/електронної музики — Charli xcx "Brat"

Найкраще рок-виконання — The Beatles "Now and Then"

Найкраще реп-виконання — Kendrick Lamar "Not Like Us"

Найкраща реп-пісня — Kendrick Lamar "Not Like Us"

Найкращий альбом альтернативної музики — St Vincent "All Born Screaming"

Найкращий сольний виступ у стилі кантрі - Chris Stapleton "It Takes a Woman"

Найкращий виступ дуету/гурту в стилі кантрі - Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"

Найкраще мелодійне реп-виконання — Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"

Найкращий танцювальний поп-запис — Charli xcx "Von Dutch"

Найкращий танцювальний/електронний запис - Justice and Tame Impala "Neverender"

Найкраще R&B виконання — Muni Long "Made for Me"

Найкраще традиційне R&B-виконання — Lucky Daye "That's You"

Найкраща пісня в стилі R&B - SZA "Saturn"

Найкращий R&B альбом - Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

Найкращий фольк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"

Найкраще виконання в стилі метал — Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"

Найкраще виконання африканської музики — Tems "Love Me JeJe"

Найкраща рок-пісня — St Vincent "Broken Man"