У Лос-Анджелесі пройшла 67-а церемонія найпрестижнішої музичної премії "Греммі". Виконавці отримували нагороди у категоріях найкращі пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики.
Головні тези:
- Нагороди Греммі-2025 були вручені в Лос-Анджелесі на 67-й церемонії найпрестижнішої музичної премії.
- Володарем найбільшої кількості нагород став американський репер Кендрик Ламар з хітом “Not Like Us”.
- Бейонсе перемогла у категоріях “Найкращий альбом року” та “Найкращий кантрі-альбом”, випередивши Тейлор Свіфт та інших виконавців.
- Серед переможців також Lady Gaga, Bruno Mars, St. Vincent, Charli XCX, Chris Stapleton та інші виконавці в різних жанрах музики.
- Провідні нагороди Греммі-2025 присуджені за кращі пісні, альбоми та виконання в різних стилях музики, від поп та року до альтернативи та R&B.
Хто став володарем Греммі-2025
Зазначається, що на тлі масштабних пожеж у Каліфорнії церемонію провели доволі скромно, відмовившись від гучних вечірок.
Найбільша кількість нагород дісталась американському реперу Кендріку Ламару, а його хітовий трек "Not Like Us" став переможцем одразу у чотирьох категоріях.
Бейонсе стала переможицею у категорії "Найкращий альбом року" та "Найкращий кантрі-альбом", обійшовши Тейлор Свіфт, Біллі Айліш та інших популярних виконавців.
Список переможців Греммі-2025
Найкраща пісня року - Kendrick Lamar "Not Like Us"
Найкращий альбом року — Beyonce "Cowboy Carter"
Накращий запис року — Kendrick Lamar "Not Like Us"
Найкраще поп-виконанння дуету/гурту — Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"
Найкращий латиноамериканський поп-альбом - Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"
Найкращий новий артист — Chappell Roan
Найкращий кантрі-альбом — Beyonce "Cowboy Carter"
Найкращий поп-альбом — Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"
Найкращий реп-альбом — Doechii "Alligator Bites Never Heal"
Найкраще сольне поп-виконання - Sabrina Carpenter "Espresso"
Найкращий альбом танцювальної/електронної музики — Charli xcx "Brat"
Найкраще рок-виконання — The Beatles "Now and Then"
Найкраще реп-виконання — Kendrick Lamar "Not Like Us"
Найкраща реп-пісня — Kendrick Lamar "Not Like Us"
Найкращий альбом альтернативної музики — St Vincent "All Born Screaming"
Найкращий сольний виступ у стилі кантрі - Chris Stapleton "It Takes a Woman"
Найкращий виступ дуету/гурту в стилі кантрі - Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"
Найкраще мелодійне реп-виконання — Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"
Найкращий танцювальний поп-запис — Charli xcx "Von Dutch"
Найкращий танцювальний/електронний запис - Justice and Tame Impala "Neverender"
Найкраще R&B виконання — Muni Long "Made for Me"
Найкраще традиційне R&B-виконання — Lucky Daye "That's You"
Найкраща пісня в стилі R&B - SZA "Saturn"
Найкращий R&B альбом - Chris Brown "11:11 (Deluxe)"
Найкращий фольк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"
Найкраще виконання в стилі метал — Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"
Найкраще виконання африканської музики — Tems "Love Me JeJe"
Найкраща рок-пісня — St Vincent "Broken Man"
Найкращий рок-альбом — The Rolling Stones "Hackney Diamonds"
Найкраще альтернативне музичне виконання — St. Vincent "Flea"
Найкращий світовий музичний альбом — Matt B за участю Королівського філармонічного оркестру "Alkebulan II"
Найкраща аудіокнига, озвучування та запис оповідання - Jimmy Carter "Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration"
Найкраща пісня, написана для візуальних медіа — Jon Batiste "It Never Went Away from American Symphony"
Найкращий альбом мексиканської музики — Karin Leon "Boca Chueca, Volume 1"
Найкращий автор пісень року — Amy Allen
Найкращий продюсер року - Daniel Nigro.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-