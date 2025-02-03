У Лос-Анджелесі оголосили переможців Греммі-2025
Категорія
Шоу-бізнес
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У Лос-Анджелесі оголосили переможців Греммі-2025

Греммі-2025
Джерело:  Grammy

У Лос-Анджелесі пройшла 67-а церемонія найпрестижнішої музичної премії "Греммі". Виконавці отримували нагороди у категоріях найкращі пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики.

Головні тези:

  • Нагороди Греммі-2025 були вручені в Лос-Анджелесі на 67-й церемонії найпрестижнішої музичної премії.
  • Володарем найбільшої кількості нагород став американський репер Кендрик Ламар з хітом “Not Like Us”.
  • Бейонсе перемогла у категоріях “Найкращий альбом року” та “Найкращий кантрі-альбом”, випередивши Тейлор Свіфт та інших виконавців.
  • Серед переможців також Lady Gaga, Bruno Mars, St. Vincent, Charli XCX, Chris Stapleton та інші виконавці в різних жанрах музики.
  • Провідні нагороди Греммі-2025 присуджені за кращі пісні, альбоми та виконання в різних стилях музики, від поп та року до альтернативи та R&B.

Хто став володарем Греммі-2025

Зазначається, що на тлі масштабних пожеж у Каліфорнії церемонію провели доволі скромно, відмовившись від гучних вечірок.

Найбільша кількість нагород дісталась американському реперу Кендріку Ламару, а його хітовий трек "Not Like Us" став переможцем одразу у чотирьох категоріях.

Бейонсе стала переможицею у категорії "Найкращий альбом року" та "Найкращий кантрі-альбом", обійшовши Тейлор Свіфт, Біллі Айліш та інших популярних виконавців.

Список переможців Греммі-2025

  • Найкраща пісня року - Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Найкращий альбом року — Beyonce "Cowboy Carter"

  • Накращий запис року — Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Найкраще поп-виконанння дуету/гурту — Lady Gaga and Bruno Mars "Die With a Smile"

  • Найкращий латиноамериканський поп-альбом - Shakira "Las Mujeres Ya No Llorán"

  • Найкращий новий артист — Chappell Roan

  • Найкращий кантрі-альбом — Beyonce "Cowboy Carter"

  • Найкращий поп-альбом — Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

  • Найкращий реп-альбом — Doechii "Alligator Bites Never Heal"

  • Найкраще сольне поп-виконання - Sabrina Carpenter "Espresso"

  • Найкращий альбом танцювальної/електронної музики — Charli xcx "Brat"

  • Найкраще рок-виконання — The Beatles "Now and Then"

  • Найкраще реп-виконання — Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Найкраща реп-пісня — Kendrick Lamar "Not Like Us"

  • Найкращий альбом альтернативної музики — St Vincent "All Born Screaming"

  • Найкращий сольний виступ у стилі кантрі - Chris Stapleton "It Takes a Woman"

  • Найкращий виступ дуету/гурту в стилі кантрі - Beyoncé and Miley Cyrus "II Most Wanted"

  • Найкраще мелодійне реп-виконання — Rapsody featuring Erykah Badu "3:AM"

  • Найкращий танцювальний поп-запис — Charli xcx "Von Dutch"

  • Найкращий танцювальний/електронний запис - Justice and Tame Impala "Neverender"

  • Найкраще R&B виконання — Muni Long "Made for Me"

  • Найкраще традиційне R&B-виконання — Lucky Daye "That's You"

  • Найкраща пісня в стилі R&B - SZA "Saturn"

  • Найкращий R&B альбом - Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

  • Найкращий фольк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings "Woodland"

  • Найкраще виконання в стилі метал — Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"

  • Найкраще виконання африканської музики — Tems "Love Me JeJe"

  • Найкраща рок-пісня — St Vincent "Broken Man"

  • Найкращий рок-альбом — The Rolling Stones "Hackney Diamonds" 

  • Найкраще альтернативне музичне виконання — St. Vincent "Flea"

  • Найкращий світовий музичний альбом — Matt B за участю Королівського філармонічного оркестру "Alkebulan II"

  • Найкраща аудіокнига, озвучування та запис оповідання - Jimmy Carter "Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration"

  • Найкраща пісня, написана для візуальних медіа — Jon Batiste "It Never Went Away from American Symphony"

  • Найкращий альбом мексиканської музики — Karin Leon "Boca Chueca, Volume 1"

  • Найкращий автор пісень року — Amy Allen

  • Найкращий продюсер року - Daniel Nigro.

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