Бойцы добровольческого освободительного батальона Легион "Свобода России" взяли под контроль населенный пункт Теткино на территории Курской области и российским оккупантам очень составит ночь на территории региона.

Что известно об успехах ЛСР на территории Курской области

По словам одного из бойцов ЛСР Алексея Барановского, ситуация остается напряженной, однако боевые действия стали менее интенсивными.

Наши боевые группы по-прежнему находятся на территории Курской области и Белгородской области. В течение всего дня боевые столкновения, они как по волне – то затихали, то снова разгорались. Пока определенное затишье, потому что наступает темное время суток. Но я уверен, что ночь будет "горячая", - отметил Барановский. Поделиться

Он подтвердил, что бойцы Легиона продолжают удерживать под своим контролем населенный пункт Теткино.

Первой из населенного пункта сбежала полиция, затем отошли военные.

Эффект неожиданности был на нашей стороне. Легион "Свобода России" не намерен покидать село Теткино в Курской области, однако, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Пока все находится в подвешенном состоянии, - объясняет боец ЛСР. Поделиться

Барановский добавил, что сегодняшние события только начало многоуровневой операции и ситуация будет развиваться.

Он отметил, что действия повстанческих добровольческих батальонов посвящены так называемым выборам на территории РФ.

Конечно, это никакие не выборы. Это электоральная процедура, призванная продлить узурпацию власти Владимиром Путиным. Но мы, как сознательные граждане России, решили выразить свое политическое отношение, сделать свой голос, принять участие в досрочном голосовании и сказать, что мы думаем об этом путинском режиме. А мы думаем, что Путин должен уйти, Путин должен быть осужден международным трибуналом, а его режим – демонтирован, – подчеркнул Барановский. Поделиться

Он отметил, что собственным примером бойцы ЛСР подтверждают, что достаточно людей, которые с оружием в руках готовы противостоять преступному режиму кремлевского диктатора Владимира Путина.

И призываем граждан России присоединяться к нашей борьбе, – подчеркнул Барановский. Поделиться

Что известно о ситуации в Курской области

Кроме того, на вопрос о том, что сейчас происходит в населенном пункте Теткино Курской области, боец рассказал, что село превратилось в "серую зону", не подконтрольную никому.

Она сейчас отодвинулась в глубь России. И мы проводим ту же демилитаризацию в приграничных регионах... Бои то затихают, то возобновляются. И не только в самом Теткином, но и в близлежащих населенных пунктах. А вообще там достаточно широкий фронт, где мы оперируем. Но мы не стоим на месте, мы постоянно передвигаемся для того, чтобы наносить неожиданные удары, – объясняет боец ЛСР. Поделиться

Он также предположил, что российская армия "приходит в себя от шока" и наверняка пытается перебросить резервы на место событий.