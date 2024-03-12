Бойцы добровольческого освободительного батальона Легион "Свобода России" взяли под контроль населенный пункт Теткинона территории Курской области и российским оккупантам очень составит ночь на территории региона.
Что известно об успехах ЛСР на территории Курской области
По словам одного из бойцов ЛСР Алексея Барановского, ситуация остается напряженной, однако боевые действия стали менее интенсивными.
Он подтвердил, что бойцы Легиона продолжают удерживать под своим контролем населенный пункт Теткино.
Первой из населенного пункта сбежала полиция, затем отошли военные.
Барановский добавил, что сегодняшние события только начало многоуровневой операции и ситуация будет развиваться.
Он отметил, что действия повстанческих добровольческих батальонов посвящены так называемым выборам на территории РФ.
Он отметил, что собственным примером бойцы ЛСР подтверждают, что достаточно людей, которые с оружием в руках готовы противостоять преступному режиму кремлевского диктатора Владимира Путина.
Что известно о ситуации в Курской области
Кроме того, на вопрос о том, что сейчас происходит в населенном пункте Теткино Курской области, боец рассказал, что село превратилось в "серую зону", не подконтрольную никому.
Он также предположил, что российская армия "приходит в себя от шока" и наверняка пытается перебросить резервы на место событий.