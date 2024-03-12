Бійці добровольчого визвольного батальйону Легіон “Свобода Росії” взяли під контроль населений пункт Тьоткінона території Курської області та обіцяють російським окупантам дуже складу ніч на території регіону.
Що відомо про успіхи ЛСР на території Курської області
За словами одного з бійців ЛСР Олексія Барановського, ситуація залишається напруженою, проте бойові дії стали менш інтенсивними.
Він підтвердив, що бійці Легіону продовжують утримувати під своїм контролем населений пункт Тьоткіно.
Першою з населеного пункту втекла поліція, потім відійшли військові.
Барановський додав, що сьогодніші події тільки початок багаторівневої операції і ситуація буде розвиватись.
Він зазначив, що дії повстанських добровольчих батальйонів присвячені так званим виборам на території РФ.
Він зазначив, що власним прикладом бійці ЛСР підтверджують, що є достатньо людей, які зі зброєю в руках готові протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Що наразі відомо про ситуацію у Курській області
Крім того, на запитання про те, що зараз відбувається в населеному пункті Тьоткіно Курської області, боєць розповів, що село перетворилося на "сіру зону", яка не підконтрольна нікому.
Він також припустив, що російська армія "оговтується від шоку" і напевно намагається перекинути резерви на місце подій.