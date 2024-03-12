Бійці добровольчого визвольного батальйону Легіон “Свобода Росії” взяли під контроль населений пункт Тьоткіно на території Курської області та обіцяють російським окупантам дуже складу ніч на території регіону.

Що відомо про успіхи ЛСР на території Курської області

За словами одного з бійців ЛСР Олексія Барановського, ситуація залишається напруженою, проте бойові дії стали менш інтенсивними.

Наші бойові групи, як і раніше, перебувають на території Курської області та Бєлгородської області. Протягом усього дня бойові зіткнення, вони як по хвилі - то затихали, то розгоралися знову. Наразі певне затишшя, тому що настає темна пора доби. Але я впевнений, що ніч буде "гаряча, - зазначив Барановський. Поширити

Він підтвердив, що бійці Легіону продовжують утримувати під своїм контролем населений пункт Тьоткіно.

Першою з населеного пункту втекла поліція, потім відійшли військові.

Ефект неочікуваності був на нашому боці. Легіон "Свобода Росії" не має намірів залишати село Тьоткіне в Курській області, проте, треба подивитись, як розвиватиметься ситуація далі. Поки що все перебуває у підвішеному стані, - пояснює боєць ЛСР. Поширити

Барановський додав, що сьогодніші події тільки початок багаторівневої операції і ситуація буде розвиватись.

Він зазначив, що дії повстанських добровольчих батальйонів присвячені так званим виборам на території РФ.

Природно, це ніякі не вибори. Це електоральна процедура, покликана продовжити узурпацію влади Володимиром Путіним. Але ми, як свідомі громадяни Росії, вирішили висловити своє політичне ставлення, зробити свій голос, "взяти участь у достроковому голосуванні" і сказати, що ми думаємо про цей путінський режим. А ми думаємо, що Путін повинен піти, Путін повинен бути засуджений міжнародним трибуналом, а його режим - демонтований, - підкреслив Барановський. Поширити

Він зазначив, що власним прикладом бійці ЛСР підтверджують, що є достатньо людей, які зі зброєю в руках готові протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

І закликаємо громадян Росії приєднуватися до нашої боротьби, - наголосив Барановський. Поширити

Що наразі відомо про ситуацію у Курській області

Крім того, на запитання про те, що зараз відбувається в населеному пункті Тьоткіно Курської області, боєць розповів, що село перетворилося на "сіру зону", яка не підконтрольна нікому.

Вона зараз відсунулася вглиб Росії. І ми проводимо ту саму демілітаризацію в прикордонних регіонах... Бої то затихають, то поновлюються. І не тільки в самому Тьоткіному, а й у прилеглих населених пунктах. А взагалі там досить широкий фронт, де ми оперуємо. Але ми не стоїмо на місці, ми постійно пересуваємося для того, щоб наносити несподівані удари, - пояснює боєць ЛСР. Поширити

Він також припустив, що російська армія "оговтується від шоку" і напевно намагається перекинути резерви на місце подій.