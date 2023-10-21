В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления – фото

В оккупированном Мариуполе Донецкой области у военных РФ наблюдается активизация движения живой силы.
Что происходит в Мариуполе
Оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.
По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:
в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");
в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).
Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.
Армия РФ опрокидывает резервы из Мариуполя на Запорожское направление
Ранее партизаны сообщили о опрокидывании резервов россиян из Мариуполя в сторону Запорожья.
Агенты подполья в Мариуполе сообщили о опрокидывании большого количества личного состава и техники противника в сторону Мелитополя.
По их словам, подобные действия врага связаны со значительными потерями российской армии на Запорожском направлении.
Кроме того, агенты "Атеш" в рядах ВС России сообщают, что оккупанты активно работают над укреплением города инженерными сооружениями и подготовкой к обороне Мариуполя.
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