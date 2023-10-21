В Мариуполе россияне перемещают свои войска сразу на два направления – фото

В оккупированном Мариуполе Донецкой области у военных РФ наблюдается активизация движения живой силы.

Что происходит в Мариуполе

Оккупанты активно начали перемещать живую силу. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях – в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

Фиксируем очередное оживление перемещений военной силы, – рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Поделиться

По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:

в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");

в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

Дополнительно наблюдается подготовка очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не по привычному направлению из Новоазовска. Наиболее вероятно это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ, - выразил мнение он. Поделиться

Армия РФ опрокидывает резервы из Мариуполя на Запорожское направление

Ранее партизаны сообщили о опрокидывании резервов россиян из Мариуполя в сторону Запорожья.

Агенты подполья в Мариуполе сообщили о опрокидывании большого количества личного состава и техники противника в сторону Мелитополя.

По их словам, подобные действия врага связаны со значительными потерями российской армии на Запорожском направлении.

Кроме того, агенты "Атеш" в рядах ВС России сообщают, что оккупанты активно работают над укреплением города инженерными сооружениями и подготовкой к обороне Мариуполя.