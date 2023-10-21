У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки — фото

В окупованому Маріуполі Донецької області у військових РФ спостерігається активізація руху живої сили.
Що відбувається в Маріуполі
Окупанти активно почали переміщати живу силу. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.
За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу у двох напрямках:
в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");
в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).
Додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.
Армія РФ перекидає резерви з Маріуполя на Запорізький напрямок
Раніше партизани повідомили про перекидання резервів росіян із Маріуполя в бік Запоріжжя.
Агенти підпілля в Маріуполі повідомили про перекидання великої кількості особового складу та техніки супротивника у бік Мелітополя.
За їх словами, такі дії ворога пов'язані зі значними втратами російської армії на Запорізькому напрямку.
Крім того, агенти "Атеш" в лавах ЗС Росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням міста інженерними спорудами та підготовкою до оборони Маріуполя.
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