У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

У Маріуполі росіяни переміщають свої війська відразу на два напрямки — фото

Окупанти
Джерело:  Петро Андрющенко

В окупованому Маріуполі Донецької області у військових РФ спостерігається активізація руху живої сили.

Що відбувається в Маріуполі

Окупанти активно почали переміщати живу силу. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.

Фіксуємо чергове оживлення переміщень військової сили, - розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу у двох напрямках:

  • в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");

  • в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).

Додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

В більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не зі звичного напряму з Новоазовська. Найбільш вірогідно це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території РФ, - висловив думку він.

Армія РФ перекидає резерви з Маріуполя на Запорізький напрямок

Раніше партизани повідомили про перекидання резервів росіян із Маріуполя в бік Запоріжжя.

Агенти підпілля в Маріуполі повідомили про перекидання великої кількості особового складу та техніки супротивника у бік Мелітополя.

За їх словами, такі дії ворога пов'язані зі значними втратами російської армії на Запорізькому напрямку.

Крім того, агенти "Атеш" в лавах ЗС Росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням міста інженерними спорудами та підготовкою до оборони Маріуполя.

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