По информации Минфина, на конец сентября общая сумма государственного и гарантированного госдолга Украины выросла до 155 млрд долларов.
Главные тезисы
- Общая сумма государственного и гарантированного госдолга Украины достигла 155 млрд долларов, но ситуация улучшилась благодаря снижению средневзвешенной стоимости долга.
- Более 58% долга Украины составляют льготные ссуды, что делает долговой портфель более долгосрочным и дешевым в обслуживании.
- Увеличение расходов на военные нужды на 500 млрд гривен связано с развязанной Россией преступной войной против Украины.
- Дополнительные источники финансирования обороны включают сокращение расходов на обслуживание долга, размещение облигаций, перевыполнение планов по налоговым поступлениям и повышение акцизов.
- Официальное решение об увеличении бюджета на оборону было принято Украинским парламентом на фоне агрессивных действий России.
Что известно об улучшении ситуации с ростом государственного долга Украины
Отмечается, что сумма внешнего долга составляет 112,1 млрд долл., или 72% общей суммы госдолга.
В течение третьего квартала общий объем государственного и гарантированного госдолга вырос на 3,5 млрд долл. (241 млрд грн).
При этом в ведомстве отметили, что государственный долг Украины подешевел и стал более долгосрочным.
Более половины задолженности (58%) составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, что делает долговой портфель более долгосрочным и более дешевым в обслуживании.
Что известно об увеличении расходов по Украине на фоне развязанной Россией преступной войны
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об увеличении на 500 млрд гривен расходов бюджета на военные нужды на фоне захватнической войны, которую Россия продолжает против Украины.
Об официальном решении украинского лидера стало известно по статусу закона на сайте Верховной рады.
Как уже упоминалось ранее, за увеличение бюджета на военные нужды парламент Украины проголосовал 18 сентября.
Глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа недавно рассказала, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:
115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;
216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);
100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;
30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;
12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.
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