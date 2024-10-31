По информации Минфина, на конец сентября общая сумма государственного и гарантированного госдолга Украины выросла до 155 млрд долларов.

Что известно об улучшении ситуации с ростом государственного долга Украины

Отмечается, что сумма внешнего долга составляет 112,1 млрд долл., или 72% общей суммы госдолга.

В течение третьего квартала общий объем государственного и гарантированного госдолга вырос на 3,5 млрд долл. (241 млрд грн).

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При этом в ведомстве отметили, что государственный долг Украины подешевел и стал более долгосрочным.

С начала 2024 года на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% — с 6,24 до 4,88 процента. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет, — подчеркивают представители Минфина. Поделиться

Более половины задолженности (58%) составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, что делает долговой портфель более долгосрочным и более дешевым в обслуживании.

Что известно об увеличении расходов по Украине на фоне развязанной Россией преступной войны

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об увеличении на 500 млрд гривен расходов бюджета на военные нужды на фоне захватнической войны, которую Россия продолжает против Украины.

Об официальном решении украинского лидера стало известно по статусу закона на сайте Верховной рады.

Как уже упоминалось ранее, за увеличение бюджета на военные нужды парламент Украины проголосовал 18 сентября.

Глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа недавно рассказала, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону: