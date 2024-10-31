За інформацією Мінфіна, станом на кінець вересня загальна сума державного і гарантованого держборгу України зросла до 155 млрд доларів.

Що відомо про поліпшення ситуації із зростанням державного боргу України

Зазначається, що сума зовнішнього боргу складає наразі 112,1 млрд дол, або 72% загальної суми держборгу.

Впродовж третього кварталу загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зріс на 3,5 млрд дол (241 млрд грн).

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При цьому у відомстві зазначили, що державний борг України здешевшав та став більш довгостроковим.

З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% — з 6,24 до 4,88 відсотка. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років, — підкреслюють представники Мінфіну. Поширити

Понад половину заборгованості (58%) складають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, що робить борговий портфель більш довгостроковим та дешевшим в обслуговуванні.

Що відомо про збільшення витрат Україною на тлі розв’язаної Росією злочинної війни

Глава держави Володимир Зеленський підписав закон про збільшення на 500 млрд гривень витрат бюджету на військові потреби на тлі загарбницької війни, яку Росія продовжує проти України.

Про офіційне рішення українського лідера стало відомо зі статусу закону на сайті Верховної ради.

Як уже згадувалося раніше, за збільшення бюджету на військові потреби парламент України проголосував 18 вересня.

Очільниця Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа нещодавно розповіла, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону: