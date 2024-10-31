За інформацією Мінфіна, станом на кінець вересня загальна сума державного і гарантованого держборгу України зросла до 155 млрд доларів.
Головні тези:
- За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого держборгу України станом на вересень склала 155 млрд доларів.
- Середньозважена вартість державного боргу скоротилася на 21,8%, становлячи 4,88%, що робить борговий портфель більш довгостроковим та дешевшим у обслуговуванні.
- Понад половину заборгованості України складають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.
- Витрати на обслуговування державного боргу українським урядом були зменшені через збільшення видатків на військові потреби на тлі розв’язаної Росією війни.
- Головні джерела додаткових 500 млрд грн на оборону включають скорочення видатків з обслуговування боргу, розміщення ОВДП, перевиконання плану зі збору податків та інші заходи.
Що відомо про поліпшення ситуації із зростанням державного боргу України
Зазначається, що сума зовнішнього боргу складає наразі 112,1 млрд дол, або 72% загальної суми держборгу.
Впродовж третього кварталу загальний обсяг державного та гарантованого держборгу зріс на 3,5 млрд дол (241 млрд грн).
При цьому у відомстві зазначили, що державний борг України здешевшав та став більш довгостроковим.
Понад половину заборгованості (58%) складають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, що робить борговий портфель більш довгостроковим та дешевшим в обслуговуванні.
Що відомо про збільшення витрат Україною на тлі розв’язаної Росією злочинної війни
Глава держави Володимир Зеленський підписав закон про збільшення на 500 млрд гривень витрат бюджету на військові потреби на тлі загарбницької війни, яку Росія продовжує проти України.
Про офіційне рішення українського лідера стало відомо зі статусу закону на сайті Верховної ради.
Як уже згадувалося раніше, за збільшення бюджету на військові потреби парламент України проголосував 18 вересня.
Очільниця Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа нещодавно розповіла, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону:
115,4 млрд грн — скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу;
216 млрд грн — додаткове розміщення облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП);
100 млрд грн — перевиконання плану зі збору податків;
30 млрд грн — податкові надходження від підвищення податків;
12,7 млрд грн принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.
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