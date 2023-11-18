В Минобразования хотят прекратить выплаты стипендий украинским студентам за границей
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобразования хотят прекратить выплаты стипендий украинским студентам за границей

Украинские студенты
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Министерстве образования планируют прекратить выплаты стипендий украинским студентам, которые находятся за пределами страны.

Что известно о решении Минобразования по прекращению выплат стипендий украинским студентам за границей

По словам заместителя главы Минобразования Михаила Винницкого, такое решение может быть принято с целью увеличения размера стипендий остающимся в Украине студентам.

Стипендии не должны платить тем студентам, которые есть за границей. Они могут и дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет, вероятно, им перекрыт. И в данном случае это будет означать, что у нас будет экономия средств, которая позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые сейчас есть в Украине, - объясняет Винницкий.

Он отметил, что в первую очередь государство должно помочь тем студентам, которые продолжают обучение в Украине.

Чтобы у них действительно была возможность учиться. Академическая стипендия это для того, чтобы им помочь получить знания, необходимые для победы и для восстановления Украины после победы, - подчеркнул замминистра.

Что известно о разрешении студентам на выезд за границу

По словам Винницкого, в Минобразования могут предоставить студентам непризывного возраста разрешение на выезд за границу на обучение на один учебный семестр.

Мы сейчас разрабатываем определенные механизмы, чтобы позволить максимум односеместровую мобильность. Планируем осуществить возможность студентам во время бакалавриата поучиться один семестр в одном из европейских университетов, – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что есть много возможностей и программ для обучения от зарубежных учебных заведений-партнеров.

Я думаю, что в ближайшее время можно будет говорить о некоторых изменениях, в том числе, к постановлениям Кабмина и приказам министерства, - отметил Винницкий.

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