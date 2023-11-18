В Минобразования хотят прекратить выплаты стипендий украинским студентам за границей

В Министерстве образования планируют прекратить выплаты стипендий украинским студентам, которые находятся за пределами страны.
Что известно о решении Минобразования по прекращению выплат стипендий украинским студентам за границей
По словам заместителя главы Минобразования Михаила Винницкого, такое решение может быть принято с целью увеличения размера стипендий остающимся в Украине студентам.
Он отметил, что в первую очередь государство должно помочь тем студентам, которые продолжают обучение в Украине.
Что известно о разрешении студентам на выезд за границу
По словам Винницкого, в Минобразования могут предоставить студентам непризывного возраста разрешение на выезд за границу на обучение на один учебный семестр.
Он отметил, что есть много возможностей и программ для обучения от зарубежных учебных заведений-партнеров.
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