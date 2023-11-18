В Міносвіти хочуть припинити виплати стипендій українським студентам за кордоном

В Міністерстві освіти планують припинити виплати стипендій українським студентам, які наразі перебувають за межами країни.
Що відомо про рішення Міносвіти щодо припинення виплат стипендій українським студентам за кордоном
За словами заступника глави Міносвіти Михайла Винницького, таке рішення може бути прийняте із метою збільшення розміру стипендій студентам, які залишаються в Україні.
Він зазначив, що наразі у першу чергу держава має допомогти тим студентам, які продовжують навчання в Україні.
Що відомо про дозвіл студентам на виїзд за кордон
За словами Винницького, у Міносвіти можуть надати студентам непризовного віку дозвіл на виїзд за кордон на навчання терміном на один навчальний семестр.
Він зазначив, що наразі є багато можливостей та програм для навчання від закордонних навчальних закладів-партнерів.
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