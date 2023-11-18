В Міносвіти хочуть припинити виплати стипендій українським студентам за кордоном

Що відомо про рішення Міносвіти щодо припинення виплат стипендій українським студентам за кордоном

За словами заступника глави Міносвіти Михайла Винницького, таке рішення може бути прийняте із метою збільшення розміру стипендій студентам, які залишаються в Україні.

Стипендії не повинні платити тим студентам, які є за кордоном. Вони можуть і далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде, мабуть, їм перекрите. І в даному випадку це означатиме, що в нас буде економія коштів, яка дозволить нам збільшити стипендії для студентів, які наразі є в Україні, - пояснює Винницький. Поширити

Він зазначив, що наразі у першу чергу держава має допомогти тим студентам, які продовжують навчання в Україні.

Щоб вони дійсно мали можливості вчитися. Академічна стипендія це для того, щоб їм допомогти отримати знання, які потрібні для перемоги і для відбудови України після перемоги, - підкреслив заступник міністра. Поширити

Що відомо про дозвіл студентам на виїзд за кордон

За словами Винницького, у Міносвіти можуть надати студентам непризовного віку дозвіл на виїзд за кордон на навчання терміном на один навчальний семестр.

Ми зараз розпрацьовуємо певні механізми, щоб дозволити максимум односеместрову мобільність. Плануємо здійснити можливість студентам під час бакалаврату повчитися один семестр в одному з європейських університетів, - підкреслив заступник міністра. Поширити

Він зазначив, що наразі є багато можливостей та програм для навчання від закордонних навчальних закладів-партнерів.