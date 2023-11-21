В мире впервые зафиксировали повышение глобальной температуры более чем на 2 °C — что это значит

Впервые в истории климатические эксперты зафиксировали, что средняя глобальная температура на Земле 17 ноября была более чем на 2 °C выше доиндустриального уровня. Это может чревато необратимыми последствиями для планеты.
Глобальная температура впервые в истории превысила 2 °C
Европейский климатический мониторинг Copernicus сообщил, что повышение температуры было временным.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что рекорд длился и в субботу, когда температура была примерно на 2,06 °C выше среднего доиндустриального периода.
Ожидается, что месяцы чрезвычайной жары с засухами, масштабными лесными пожарами и штормами сделают 2023 самым жарким в истории.
Парижское соглашение 2015 года закрепило цель удержать повышение глобальной средней температуры на «значительно ниже» 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и стремиться к более безопасным 1,5 °C.
Если в отдельные дни температура превышает 2 °C, это не означает, что Парижский порог был нарушен – зато соглашение касается среднего значения, измеренного за десятилетия.
Эксперты по климату призывают мир стремиться к нижней границе, чтобы избежать серьезных климатических последствий, таких как волны жары, суперураганы и таяние ледяных шапок.
Температурные рекорды 2023 года
Октябрь был самым теплым за всю историю наблюдений по всему миру, как и каждый месяц с июня.
Copernicus отмечает, что 2023 «почти наверняка» станет самым жарким годом за всю историю наблюдений, превысив 2016 год.
Кроме этих официальных записей, ученые говорят, что приближенные данные по климату свидетельствуют о том, что температура в этом году может быть беспрецедентной в истории человечества, потенциально самой теплой более 100 000 лет.
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