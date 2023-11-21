У світі вперше зафіксували підвищення глобальної температури на понад 2 °C — що це означає

Вперше в історії кліматичні експерти зафіксували, що середня глобальна температура на Землі 17 листопада була більш ніж на 2 °C вищою за доіндустріальний рівень. Це може загрожувати незворотними наслідками для планети.

Глобальна температура вперше в історії перевищила 2 °C

Європейський кліматичний моніторинг Copernicus повідомив, що підняття температури було тимчасовим.

Це був перший день, коли глобальна температура була більш ніж на 2 °C вище рівня 1850-1900, — сказала заступниця директора Служби зі зміни клімату Copernicus Саманта Берджесс. Поширити

🌡️ ERA5 data from @CopernicusECMWF indicates that 17 November was the first day that the global temperature exceeded 2°C above pre-industrial levels, reaching 2.07°C above the 1850-1900 average and the provisional ERA5 value for 18 November is 2.06°C. pic.twitter.com/lLGwlCsZtP — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) November 20, 2023

Попередні дані свідчать про те, що рекорд тривав і в суботу, коли температура була приблизно на 2,06 °C вище середнього доіндустріального періоду.

Очікується, що місяці надзвичайної спеки з посухами, масштабними лісовими пожежами та штормами, зроблять 2023 рік найспекотнішим в історії.

Паризька угода 2015 року закріпила мету утримати підвищення глобальної середньої температури на «значно нижче» 2 °C порівняно з доіндустріальним рівнем і прагнути до більш безпечних 1,5 °C.

Якщо в окремі дні температура перевищує 2 °C, це не означає, що Паризький поріг було порушено – натомість угода стосується середнього значення, виміряного за десятиліття.

Експерти з питань клімату закликають світ прагнути до нижньої межі, щоб уникнути серйозних кліматичних наслідків, таких як хвилі спеки, суперурагани та танення крижаних шапок.

Температурні рекорди 2023 року

Жовтень був найтеплішим за всю історію спостережень у всьому світі, як і кожен місяць з червня.

Copernicus зазначає, що 2023 рік «майже напевно» стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, перевищивши 2016 рік.

Крім цих офіційних записів, вчені кажуть, що наближені дані щодо клімату свідчать про те, що температура цього року може бути безпрецедентною в історії людства, потенційно найтеплішою за понад 100 000 років.