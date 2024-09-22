В Москве 22 сентября 19-летний молодой человек на самокате напал и разрушил могилу покойного руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище.

Что известно о причинах нападения 19-летнего парня на могилу Маслякова

Отмечается, что парень вырвал крест из могилы Маслякова и поставил его у стены, он также разбрасывал цветы, убрал из могилы фото и перенес их в сторону, поставив под стену рядом с крестом.

При этом парень не прятался и разрушал могилу спокойно. Затем его задержала охрана кладбища и он даже пытался скрыться.

Он отказался прекратить свои действия и заявил, что Масляков недостоин быть похороненным здесь.

Сообщается, что нарушителя доставили в отделение полиции. Молодому человеку грозит до трех месяцев тюрьмы.

Что известно о ряде связанных скандалов с Масляковым

После похорон Маслякова 11 сентября в социальных сетях и на Youtube появилось немало обличительных видео, в которых бывшие участники КВН последних лет внезапно стали откровенно рассказывать, какие поборы велись в структуре, построенной Масляковым, сколько нужно было заплатить за то, чтобы команду показали по телевизору и чтобы не вырезали "до нуля", когда показанное превращается в совершенно смешной продукт, хотя на самом деле все на сцене выглядело гораздо лучше.

В некоторых публикациях и видеозаписях прослеживается даже откровенная ненависть к усопшему.

Поэтому разгром могилы выглядит не просто внезапной неприязнью "человека под действием наркотиков" (так охарактеризовали задержанного), а в чем-то даже запоздалой местью, поскольку есть немало бывших участников КВН, чья судьба была изувечена в процессе пребывания в этой игре.