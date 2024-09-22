В Москве 19-летний парень разрушил могилу руководителя КВН Маслякова ― видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве 19-летний парень разрушил могилу руководителя КВН Маслякова ― видео

Александр Масляков
Read in English
Читати українською

В Москве 22 сентября 19-летний молодой человек на самокате напал и разрушил могилу покойного руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище.

Главные тезисы

 

  • Задержанный 19-летний парень вырвал крест из могилы и разрушил памятник, утверждая, что Масляков не заслуживает покоя.
  • После погребения обнаружились скандальные видео и свидетельства о коррупционных схемах и поборах в организации, построенной руководителем КВН.
  • Нападение раскрывает сложную историю связанных скандалов с Масляковым, где участники КВН рассказывают о претензиях на фоне коррупции и недобросовестного поведения.

Что известно о причинах нападения 19-летнего парня на могилу Маслякова

Отмечается, что парень вырвал крест из могилы Маслякова и поставил его у стены, он также разбрасывал цветы, убрал из могилы фото и перенес их в сторону, поставив под стену рядом с крестом.

При этом парень не прятался и разрушал могилу спокойно. Затем его задержала охрана кладбища и он даже пытался скрыться.

Он отказался прекратить свои действия и заявил, что Масляков недостоин быть похороненным здесь.

Сообщается, что нарушителя доставили в отделение полиции. Молодому человеку грозит до трех месяцев тюрьмы.

Что известно о ряде связанных скандалов с Масляковым

После похорон Маслякова 11 сентября в социальных сетях и на Youtube появилось немало обличительных видео, в которых бывшие участники КВН последних лет внезапно стали откровенно рассказывать, какие поборы велись в структуре, построенной Масляковым, сколько нужно было заплатить за то, чтобы команду показали по телевизору и чтобы не вырезали "до нуля", когда показанное превращается в совершенно смешной продукт, хотя на самом деле все на сцене выглядело гораздо лучше.

В некоторых публикациях и видеозаписях прослеживается даже откровенная ненависть к усопшему.

Поэтому разгром могилы выглядит не просто внезапной неприязнью "человека под действием наркотиков" (так охарактеризовали задержанного), а в чем-то даже запоздалой местью, поскольку есть немало бывших участников КВН, чья судьба была изувечена в процессе пребывания в этой игре.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Ведущий КВН с сыном попали в список "Миротворца"
Ведущий КВН с сыном попали в список "Миротворца"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Маслякова обвинили в махинациях и уволили из КВН
Маслякова обвинили в махинациях и уволили из КВН
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские юмористы отреагировали мемами на смерть ведущего "КВН" Маслякова
Александр Масляков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?