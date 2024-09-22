В Москве 22 сентября 19-летний молодой человек на самокате напал и разрушил могилу покойного руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище.
Главные тезисы
- Задержанный 19-летний парень вырвал крест из могилы и разрушил памятник, утверждая, что Масляков не заслуживает покоя.
- После погребения обнаружились скандальные видео и свидетельства о коррупционных схемах и поборах в организации, построенной руководителем КВН.
- Нападение раскрывает сложную историю связанных скандалов с Масляковым, где участники КВН рассказывают о претензиях на фоне коррупции и недобросовестного поведения.
Что известно о причинах нападения 19-летнего парня на могилу Маслякова
Отмечается, что парень вырвал крест из могилы Маслякова и поставил его у стены, он также разбрасывал цветы, убрал из могилы фото и перенес их в сторону, поставив под стену рядом с крестом.
При этом парень не прятался и разрушал могилу спокойно. Затем его задержала охрана кладбища и он даже пытался скрыться.
Он отказался прекратить свои действия и заявил, что Масляков недостоин быть похороненным здесь.
Сообщается, что нарушителя доставили в отделение полиции. Молодому человеку грозит до трех месяцев тюрьмы.
Что известно о ряде связанных скандалов с Масляковым
После похорон Маслякова 11 сентября в социальных сетях и на Youtube появилось немало обличительных видео, в которых бывшие участники КВН последних лет внезапно стали откровенно рассказывать, какие поборы велись в структуре, построенной Масляковым, сколько нужно было заплатить за то, чтобы команду показали по телевизору и чтобы не вырезали "до нуля", когда показанное превращается в совершенно смешной продукт, хотя на самом деле все на сцене выглядело гораздо лучше.
В некоторых публикациях и видеозаписях прослеживается даже откровенная ненависть к усопшему.
Поэтому разгром могилы выглядит не просто внезапной неприязнью "человека под действием наркотиков" (так охарактеризовали задержанного), а в чем-то даже запоздалой местью, поскольку есть немало бывших участников КВН, чья судьба была изувечена в процессе пребывания в этой игре.
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