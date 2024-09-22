У Москві 22 вересня 19-річний молодик на самокаті напав та зруйнував могилу покійного керівника КВК Олександра Маслякова на Новодівичому цвинтарі.

Що відомо про причини нападу 19-річного хлопця на могилу Маслякова

Зазначається, що хлопець вирвав хрест з могили Маслякова і поставив його біля стіни, він також розкидав квіти, прибрав з могили фото і переніс їх убік, поставивши під стіну поруч із хрестом.

При цьому хлопець не ховався і руйнував могилу дуже спокійно. Потім його затримала охорона цвинтаря і він навіть намагався втекти.

Він відмовився припинити власні дії і заявив, що Масляков недостойний бути похованим тут.

Повідомляється, що порушника доправили до відділення поліції. Молодій людині загрожує до трьох місяців в'язниці.

Що відомо про низку пов’язаних скандалів із Масляковим

Після похорону Маслякова 11 вересня в соціальних мережах і на Youtube з'явилося чимало викривальних відео, в яких колишні учасники КВН останніх років раптово стали відверто розповідати, які побори велися в структурі, побудованій Масляковим, скільки потрібно було заплатити за те, щоб команду показали по телевізору і щоб не вирізали "до нуля", коли показане перетворюється на абсолютно несмішний продукт, хоча насправді все на сцені виглядало набагато краще.

У деяких публікаціях та відеозаписах простежується навіть відверта ненависть до покійного.

Тому розгром могили виглядає не просто раптовою неприязнью "людини під дією наркотиків" (так охарактеризували затриманого), а в чомусь навіть запізнілою помстою, оскільки є чимало колишніх учасників КВН, чия доля була неабияк покалічена в процесі перебування в цій грі.