В Москве "самоликвидировался" бывший топ-менеджер российской нефтекомпании
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве "самоликвидировался" бывший топ-менеджер российской нефтекомпании

В Москве "самоликвидировался" бывший топ-менеджер российской нефтекомпании
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Источник:  online.ua

В Москве обнаружили мертвым бывшего вице-президента российского нефтяного концерна ЮКОС Михаила Рогачева. По предварительной версии он выпал из окна в центре города.

Главные тезисы

  • Бывший топ-менеджер российской нефтекомпании ЮКОС Михаил Рогачев, страдая от онкологического заболевания, совершил самоубийство, выпрыгнув из окна в Москве.
  • Известный пропагандист и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов покончил с собой после того, как был вынужден удалить пост о гибели российских солдат в Авдеевке.
  • Российский пропагандист жаловался на травлю со стороны других медиаперсон и упоминал в передсмертной записке об угрозах от высших властей и коллег.
  • События связаны с негативным давлением со стороны властей и общества на медиаперсоны, что привело к трагическим исходам.

В Москве выпал из окна бывший топ-менеджер российской нефтекомпании

Как отмечают росСМИ, инцидент произошел в Протопоповском переулке. По словам источников, речь идет о самоубийстве.

Отмечается, что Рогачев страдал тяжелой онкологической болезнью. Перед тем как сделать этот шаг, он оставил предсмертную записку.

Мужчина Кремля Морозов покончил с собой

Известный пропагандист, Z-блогер и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов совершил суицид в феврале, потому что его заставили удалить пост о безумных потерях россиян в Авдеевке.

Он опубликовал сообщение, где заявил, что решился на суицид по требованию властей РФ удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.

Предсмертную записку Морозов обнародовал в своем телеграмм-канале «Нам пишут из Янины».

Мужчина Кремля жаловался на травлю со стороны «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».

Что важно понимать, 18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором упомянул о гибели 16 тыс. русских солдат в боях за Авдеевку. После этого он попал под шквал критики со стороны других пропагандистов в эфире Соловьев LIVE.

20 февраля Морозов удалил пост. В предсмертной записке он также упомянул, что его заставили это сделать по приказу «товарища полковника», имевшему приказ от высшей власти.

В случае подобных критических постов российские власти угрожают не предоставлять подразделениям критикующих оружейные поставки: «снаряды, коптеры, новые танки и БМП, — жаловался Мороз.

По предварительным данным, он застрелился.

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