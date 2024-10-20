В Москве обнаружили мертвым бывшего вице-президента российского нефтяного концерна ЮКОС Михаила Рогачева. По предварительной версии он выпал из окна в центре города.
Главные тезисы
- Бывший топ-менеджер российской нефтекомпании ЮКОС Михаил Рогачев, страдая от онкологического заболевания, совершил самоубийство, выпрыгнув из окна в Москве.
- Известный пропагандист и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов покончил с собой после того, как был вынужден удалить пост о гибели российских солдат в Авдеевке.
- Российский пропагандист жаловался на травлю со стороны других медиаперсон и упоминал в передсмертной записке об угрозах от высших властей и коллег.
- События связаны с негативным давлением со стороны властей и общества на медиаперсоны, что привело к трагическим исходам.
В Москве выпал из окна бывший топ-менеджер российской нефтекомпании
Как отмечают росСМИ, инцидент произошел в Протопоповском переулке. По словам источников, речь идет о самоубийстве.
Отмечается, что Рогачев страдал тяжелой онкологической болезнью. Перед тем как сделать этот шаг, он оставил предсмертную записку.
Мужчина Кремля Морозов покончил с собой
Известный пропагандист, Z-блогер и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов совершил суицид в феврале, потому что его заставили удалить пост о безумных потерях россиян в Авдеевке.
Он опубликовал сообщение, где заявил, что решился на суицид по требованию властей РФ удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.
Предсмертную записку Морозов обнародовал в своем телеграмм-канале «Нам пишут из Янины».
Мужчина Кремля жаловался на травлю со стороны «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».
Что важно понимать, 18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором упомянул о гибели 16 тыс. русских солдат в боях за Авдеевку. После этого он попал под шквал критики со стороны других пропагандистов в эфире Соловьев LIVE.
20 февраля Морозов удалил пост. В предсмертной записке он также упомянул, что его заставили это сделать по приказу «товарища полковника», имевшему приказ от высшей власти.
По предварительным данным, он застрелился.
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