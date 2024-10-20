В Москве обнаружили мертвым бывшего вице-президента российского нефтяного концерна ЮКОС Михаила Рогачева. По предварительной версии он выпал из окна в центре города.

В Москве выпал из окна бывший топ-менеджер российской нефтекомпании

Как отмечают росСМИ, инцидент произошел в Протопоповском переулке. По словам источников, речь идет о самоубийстве.

Отмечается, что Рогачев страдал тяжелой онкологической болезнью. Перед тем как сделать этот шаг, он оставил предсмертную записку.

Мужчина Кремля Морозов покончил с собой

Известный пропагандист, Z-блогер и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов совершил суицид в феврале, потому что его заставили удалить пост о безумных потерях россиян в Авдеевке.

Он опубликовал сообщение, где заявил, что решился на суицид по требованию властей РФ удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.

Предсмертную записку Морозов обнародовал в своем телеграмм-канале «Нам пишут из Янины».

Мужчина Кремля жаловался на травлю со стороны «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».

Что важно понимать, 18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором упомянул о гибели 16 тыс. русских солдат в боях за Авдеевку. После этого он попал под шквал критики со стороны других пропагандистов в эфире Соловьев LIVE.

20 февраля Морозов удалил пост. В предсмертной записке он также упомянул, что его заставили это сделать по приказу «товарища полковника», имевшему приказ от высшей власти.

В случае подобных критических постов российские власти угрожают не предоставлять подразделениям критикующих оружейные поставки: «снаряды, коптеры, новые танки и БМП, — жаловался Мороз. Поделиться