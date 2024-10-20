У Москві знайшли мертвим колишнього віцепрезидента російського нафтового концерну ЮКОС Михайла Рогачова. За попередньою версією, він випав із вікна в центрі міста.

У Москві випав з вікна колишній топменеджер російської нафтокомпанії

Як зазначають росЗМІ, інцидент сталася в Протопопівському провулку. За словами джерел, йдеться про самогубство.

Зазначається, що Рогачов страждав від важкої онкологічної хвороби. Перед тим, як зробити цей крок, він залишив передсмертну записку.

Посіпака Кремля Морозов наклав на себе руки

Відомий пропагандист, Z-блогер та ексбойовик “ЛНР” Андрій “Мурз” Морозов скоїв суїцид у лютому, бо його змусили видалити пост про шалені втрати росіян в Авдіївці.

Він опублікував допис, де заявив, що наважився на суїцид через вимогу влади РФ видалити пост про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку.

Передсмертну записку Морозов оприлюднив у своєму власному Телеграм-каналі «Нам пишут из Янины».

Посіпака Кремля скаржився на цькування з боку «політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим».

Що важливо розуміти, 18 лютого Морозов опублікував пост, у якому згадав про загибель 16 тис. російських солдатів у боях за Авдіївку. Після цього він потрапив під шквал критики з боку інших пропагандистів в етері «Соловйов LIVE».

20 лютого Морозов видалив пост. У передсмертній записці він також згадав, що його змусили це зробити за наказом «товариша полковника», який мав наказ від вищої влади.

У разі подібних критичних постів російська влада погрожує не надавати підрозділам критикуючих збройове постачання: «снаряди, коптери, нові танки та БМП, — скаржився Мороз. Поширити