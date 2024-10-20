У Москві знайшли мертвим колишнього віцепрезидента російського нафтового концерну ЮКОС Михайла Рогачова. За попередньою версією, він випав із вікна в центрі міста.
Головні тези:
- Колишній топменеджер російської нафтокомпанії ЮКОС Михайло Рогачов, страждаючи від онкологічного захворювання, скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна у Москві.
- Відомий пропагандист і ексбоєвик "ЛНР" Андрій "Мурз" Морозов наклав на себе руки після того, як був змушений видалити пост про загибель російських солдатів в Авдіївці.
- Російський пропагандист скаржився на цькування з боку інших медіаперсонів і згадував у передсмертній записці про погрози від вищої влади та колег.
У Москві випав з вікна колишній топменеджер російської нафтокомпанії
Як зазначають росЗМІ, інцидент сталася в Протопопівському провулку. За словами джерел, йдеться про самогубство.
Зазначається, що Рогачов страждав від важкої онкологічної хвороби. Перед тим, як зробити цей крок, він залишив передсмертну записку.
Посіпака Кремля Морозов наклав на себе руки
Відомий пропагандист, Z-блогер та ексбойовик “ЛНР” Андрій “Мурз” Морозов скоїв суїцид у лютому, бо його змусили видалити пост про шалені втрати росіян в Авдіївці.
Він опублікував допис, де заявив, що наважився на суїцид через вимогу влади РФ видалити пост про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку.
Передсмертну записку Морозов оприлюднив у своєму власному Телеграм-каналі «Нам пишут из Янины».
Посіпака Кремля скаржився на цькування з боку «політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим».
Що важливо розуміти, 18 лютого Морозов опублікував пост, у якому згадав про загибель 16 тис. російських солдатів у боях за Авдіївку. Після цього він потрапив під шквал критики з боку інших пропагандистів в етері «Соловйов LIVE».
20 лютого Морозов видалив пост. У передсмертній записці він також згадав, що його змусили це зробити за наказом «товариша полковника», який мав наказ від вищої влади.
За попередніми даними, він застрелився.
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