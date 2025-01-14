13 января в Москве был убит чемпион России по гиревому спорту и сотрудник ФСБ Владимир Фещенко. Инцидент произошел в центре столицы, вероятно, из-за ссоры.
Главные тезисы
- В Москве убили сотрудника ФСБ Владимира Фещенко из-за бытового конфликта, подозреваемый уже задержан.
- В результате взрыва в России оказался в критическом состоянии командир батареи капитан Нагайко, причастного к военным преступлениям против Украины.
- Нагайко принимал участие в ракетных ударах по гражданским и военным объектам в Украине, в результате одного такого удара погибли 59 гражданских украинцев.
- Состояние капитана Нагайко критическое, ему сделана трепанация черепа, но шансов на выживание почти нет.
- События в России свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и обостренных отношениях с Украиной.
В Москве ликвидировали сотрудника ФСБ
Как отмечают росСМИ, убийство произошло в одном из зданий Министерства обороны РФ.
По предварительной информации, выстрел, попавший Фещенко в голову, мог быть случайным. Основной версией следствия есть неосторожное обращение с оружием во время конфликта.
По данным, убийство явилось следствием бытового конфликта с военнослужащим. Подозреваемый уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
В России взорвали военного преступника Нагайко
Разведка сообщила, что 3 января в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.
По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них восьмилетний мальчик.
В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные обломочные ранения, в частности мозга, из-за чего ему совершили трепанацию черепа.
Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде существует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.
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