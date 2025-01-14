У Москві застрелили співробітника ФСБ Фещенка
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У Москві застрелили співробітника ФСБ Фещенка

У Москві застрелили співробітника ФСБ Фещенка
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Джерело:  online.ua

13 січня в Москві було вбито чемпіона Росії з гирьового спорту та співробітника ФСБ Володимира Фещенка. Інцидент стався в центрі столиці, ймовірно, через сварку.

Головні тези:

  • У Москві вбили співробітника ФСБ Володимира Фещенка через побутовий конфлікт, підозрюваного вже затримано.
  • Внаслідок вибуху в Росії опинився в критичному стані командир батареї капітан Наґайко, причетного до воєнних злочинів проти України.
  • Наґайко брав участь у ракетних ударах по цивільних і військових об'єктах в Україні, у результаті одного такого удару загинуло 59 цивільних українців.
  • Стан капітана Наґайка критичний, йому зроблено трепанацію черепа, але шанси на виживання майже немає.
  • Події в Росії свідчать про напружену ситуацію в країні та загострені відносини з Україною.

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Як зазначають росЗМІ, вбивство сталося в одній із будівель Міністерства оборони РФ.

За попередньою інформацією, постріл, що влучив Фещенку в голову, міг бути випадковим. Основною версією слідства є необережне поводження зі зброєю під час конфлікту.

За даними, убивство стало наслідком побутового конфлікту з військовослужбовцем. Підозрюваного вже затримано, щодо нього порушено кримінальну справу.

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Розвідка повідомила, що 3 січня в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.

За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа.

Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.

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