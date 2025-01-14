У Москві застрелили співробітника ФСБ Фещенка

13 січня в Москві було вбито чемпіона Росії з гирьового спорту та співробітника ФСБ Володимира Фещенка. Інцидент стався в центрі столиці, ймовірно, через сварку.
Головні тези:
- У Москві вбили співробітника ФСБ Володимира Фещенка через побутовий конфлікт, підозрюваного вже затримано.
- Внаслідок вибуху в Росії опинився в критичному стані командир батареї капітан Наґайко, причетного до воєнних злочинів проти України.
- Наґайко брав участь у ракетних ударах по цивільних і військових об'єктах в Україні, у результаті одного такого удару загинуло 59 цивільних українців.
- Стан капітана Наґайка критичний, йому зроблено трепанацію черепа, але шанси на виживання майже немає.
- Події в Росії свідчать про напружену ситуацію в країні та загострені відносини з Україною.
У Москві ліквідували співробітника ФСБ
Як зазначають росЗМІ, вбивство сталося в одній із будівель Міністерства оборони РФ.
За попередньою інформацією, постріл, що влучив Фещенку в голову, міг бути випадковим. Основною версією слідства є необережне поводження зі зброєю під час конфлікту.
За даними, убивство стало наслідком побутового конфлікту з військовослужбовцем. Підозрюваного вже затримано, щодо нього порушено кримінальну справу.
У Росії підірвали воєнного злочинця Наґайка
Розвідка повідомила, що 3 січня в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.
За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.
Зокрема підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.
Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа.
Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-