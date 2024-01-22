В Николаевском порту затонуло судно, произошла утечка нефти – фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаевском порту затонуло судно, произошла утечка нефти – фото

Судно
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Источник:  online.ua

На территории Николаевского морского порта затонуло судно Ginger. Это привело к утечке нефтепродуктов.

Какие последствия после затопленного судна в Николаевском порту

Как отмечается, 15 января на территории Николаевского морского порта затонуло судно "Ginger", повлекшее утечку нефтепродуктов.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды 16 января проведено обследование и отобраны пробы воды в месте загрязнения.

Отмечается, что повторные пробы отобраны 19 января. Речь идет о судне технического флота, предназначенном для выполнения дноуглубительных работ и добыче нерудных строительных материалов.

Экологическая инспекция сообщила, что по результатам проведенных лабораторных исследований в пробах 16 января установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7-8 раз.

В пробах, изъятых 19 января, установлено превышение содержания нефтепродуктов в 15-16 раз.

Инспекцией предоставлены запросы по принятию мер по ликвидации загрязнения, — добавили напоследок.

Что известно об инцидентах с кораблями

Ночью 3 февраля прошлого года в Ренийском порту в Одесской области утопала баржа с зерном, принадлежащей румынской компании.

По информации румынских журналистов, пять членов экипажа не травмировались. Баржу тоже удалось спасти.

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