У Миколаївському порту затонуло судно, стався витік нафти — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

У Миколаївському порту затонуло судно, стався витік нафти — фото

Судно
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Джерело:  online.ua

На території Миколаївського морського порту затонуло судно "Ginger". Це спричинило витік нафтопродуктів.

Які наслідки після затопленого судна у Миколаївському порту

Як зазначається, 15 січня на території Миколаївського морського порту затонуло судно "Ginger", що спричинило виток нафтопродуктів.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрано проби води в місці забруднення.

Зазначається, що повторні проби відібрано 19 січня. Йдеться про судно технічного флоту, призначене для виконання днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів.

Екологічна інспекція повідомила, що за результатами проведених лабораторних досліджень у пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 7-8 разів.

У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 разів.

Інспекцією надано запити щодо вжиття заходів з ліквідації забруднення, - додали наостанок.

Що відомо про інциденти з кораблями

Уночі 3 лютого минулого року в Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, що належить румунській компанії.

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу теж вдалося врятувати.

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