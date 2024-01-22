У Миколаївському порту затонуло судно, стався витік нафти — фото

На території Миколаївського морського порту затонуло судно "Ginger". Це спричинило витік нафтопродуктів.
Які наслідки після затопленого судна у Миколаївському порту
Як зазначається, 15 січня на території Миколаївського морського порту затонуло судно "Ginger", що спричинило виток нафтопродуктів.
Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрано проби води в місці забруднення.
Зазначається, що повторні проби відібрано 19 січня. Йдеться про судно технічного флоту, призначене для виконання днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів.
Екологічна інспекція повідомила, що за результатами проведених лабораторних досліджень у пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 7-8 разів.
У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 разів.
Що відомо про інциденти з кораблями
Уночі 3 лютого минулого року в Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, що належить румунській компанії.
За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу теж вдалося врятувати.
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