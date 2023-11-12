В Одесской области на побережье вынесло противокорабельную мину — видео

Побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

Очередная морская мина на побережье Одещины

В Одесской области ликвидирована очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье.

Об этом сообщает Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Профессиональными действиями одного из подразделений Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва, – пояснили военные. Поделиться

ВМС подчеркнули, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

На Одесском побережье обнаружили российскую морскую мину

На побережье Одесской области 14 октября вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега, – говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных сил совершили контролируемый подрыв и мина была уничтожена.