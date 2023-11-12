В Одесской области на побережье вынесло противокорабельную мину — видео

Побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.
Очередная морская мина на побережье Одещины
В Одесской области ликвидирована очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье.
Об этом сообщает Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
ВМС подчеркнули, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.
На Одесском побережье обнаружили российскую морскую мину
На побережье Одесской области 14 октября вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных сил совершили контролируемый подрыв и мина была уничтожена.
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